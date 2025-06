Chiara Ferragni rilancia le infradito di lusso: il modello Chanel indossato a Marbella supera i 1700 euro

Durante un soggiorno in Spagna, l’influencer sfoggia un look estivo con flip flop griffate, decretando il ritorno delle classiche infradito in versione glamour

Look da spiaggia con dettagli luxury: la nuova tendenza secondo Ferragni

Durante una recente trasferta a Marbella, in Spagna, per motivi legati a un progetto professionale ancora non rivelato, Chiara Ferragni ha attirato l’attenzione con un outfit balneare che mescola elementi casual e accessori di alta moda. L’influencer ha scelto di trascorrere alcune ore in spiaggia dopo aver partecipato a un evento e ha condiviso sui social un look che, pur ispirato alla semplicità estiva, contiene capi dal valore elevato.

Al centro dell’outfit un micro bikini celeste con top a triangolo, abbinato non a un copricostume tradizionale, ma a jeans strappati a vita bassa e a un cappellino da baseball. A completare il look, una borsa in paglia, collanine colorate e, soprattutto, un paio di infradito firmate Chanel, caratterizzate da uno stile raffinato e dal prezzo decisamente non accessibile.

Le calzature, in pelle nera scamosciata, sono arricchite da fascette con cristalli Swarovski e da un micro logo della maison francese. Non si tratta di un prodotto attualmente in commercio nei canali ufficiali, ma di un pezzo proveniente da una collezione passata, oggi reperibile esclusivamente tramite siti di vendita second hand. Su piattaforme come Vestiaire, il prezzo può variare da 1080 fino a circa 1800 euro, a seconda delle condizioni e della disponibilità.

Ferragni rilancia il trend delle flip flop in chiave glamour

Il ritorno delle infradito da spiaggia nella versione luxury è uno dei segnali lanciati dal recente stile mostrato da Chiara Ferragni. Negli ultimi anni, questo tipo di calzatura era stato progressivamente sostituito da alternative più strutturate come ciabatte a doppia fascia, poolslide o sandali in stile Birkenstock. Con questa apparizione, Ferragni sembra voler proporre nuovamente la classica flip flop come accessorio di tendenza, rivisitandola però in chiave esclusiva.

Il look, completato da accessori colorati e dettagli da beachwear, è stato condiviso con i follower, molti dei quali hanno commentato con entusiasmo la scelta delle infradito, trasformate da semplice calzatura estiva a elemento protagonista di un outfit ricercato. Il soggiorno in Spagna, annunciato sui social, rientra in una serie di iniziative dell’influencer sul mercato iberico, dove è sempre più attiva con eventi e collaborazioni.