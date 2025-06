Elena Sofia Ricci risponde durissima sui social dopo le accuse di Claudio Amendola su “I Cesaroni”

L’attrice rompe il silenzio con una frase su Instagram dopo le affermazioni polemiche di Amendola sull’assenza dal cast della nuova stagione

Amendola commenta le assenze nella nuova stagione della serie

Durante un intervento pubblico all’Italian Global Series Festival, Claudio Amendola ha affrontato con tono deciso il tema delle assenze nel cast della nuova stagione de “I Cesaroni”, storica serie televisiva che si prepara a tornare in onda con nuovi episodi. L’attore romano, che nella fiction interpreta Giulio Cesaroni, ha dichiarato che le defezioni non sono state imposte dalla produzione, ma sono frutto di scelte personali da parte degli attori coinvolti.

“La Mastronardi era già uscita, Tortora era già uscito, quindi non è che nella sesta c’erano questi attori. Vi giuriamo, così mettiamo un punto, nessuno è uscito per volontà nostra”, ha affermato Amendola, riferendosi ai nomi noti che non prenderanno parte ai nuovi episodi. L’attore ha poi fatto riferimento diretto anche a Elena Sofia Ricci, specificando: “A cominciare dalla signora Ricci. Perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo la loro partecipazione. Sono tutti attori che ci hanno detto: ‘Arrivederci e grazie, ci fa schifo’”.

Il post dell’attrice dopo le dichiarazioni del collega

A poche ore di distanza dalle parole di Claudio Amendola, l’attrice Elena Sofia Ricci, nota per aver interpretato Lucia Liguori nella serie, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, che in molti hanno interpretato come una risposta, seppur indiretta, alle dichiarazioni del collega. Nella grafica, l’attrice ha condiviso una frase dal tono riflessivo: “Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancora prima di amarti ti rispetta”.

Pur non facendo alcun riferimento diretto né alla serie né al nome di Amendola, il contenuto del messaggio è stato letto come una replica elegante ma decisa. Il post ha raccolto rapidamente numerose interazioni da parte dei suoi follower, lasciando intendere che le parole pronunciate in pubblico abbiano avuto un impatto significativo.