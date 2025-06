Lino Banfi ricorda Alvaro Vitali: “Mi ha fatto male, ma ti capisco”

Lino Banfi dedica un video a Alvaro Vitali dopo la recente rottura artistica, ricordando l’amicizia e il contributo dell’attore ai loro successi cinematografici.

Un’amicizia che va oltre la carriera

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Lino Banfi ha voluto ricordare pubblicamente Alvaro Vitali, collega di lunga data e compagno di tante pellicole del cinema comico italiano. Le sue parole, pronunciate con tono commosso e affettuoso, hanno voluto chiarire i sentimenti ancora presenti nonostante la separazione artistica tra i due.

“Certo che non è facile fare quello che sto facendo io adesso, tutto si può dire di me, ma non che sono altruista e non che non sono amico di tutti”, ha esordito Banfi nel filmato, introducendo il tema con la sua consueta ironia velata di malinconia. Poi ha aggiunto: “Figuriamoci se non potevo essere amico di Alvaro, però sono capitate due strade diverse. Come si fa a fare le stesse cose? Uno fa una cosa, uno fa un’altra”.

L’attore pugliese ha voluto sottolineare come, nonostante le scelte lavorative divergenti, il legame affettivo tra loro non si sia mai spezzato.

Il dolore per un’assenza e la gratitudine per il passato condiviso

Nel messaggio video, Banfi ha continuato: “Mi dispiace che non ti ho potuto accontentare mai di quello che tu hai detto, mi ha fatto male ma non fa niente, questo è normale, forse l’avrei detto anche io al posto tuo”. Parole che lasciano intuire un rimpianto, forse legato a richieste o aspettative professionali non esaudite.

Il video si conclude con una dichiarazione sentita: “Comunque credimi, sono rimasto scioccato per la tua mancanza, perché eri bravissimo e simpaticissimo e sei servito tantissimo ai nostri film che abbiamo fatto insieme”.

Un riconoscimento sincero all’importanza di Vitali nelle produzioni che li hanno resi celebri, nei decenni d’oro del cinema comico italiano. Il tono del video non è polemico, ma piuttosto affettuoso, quasi un modo per ricucire un rapporto mai realmente interrotto.

Il messaggio di Banfi ha ricevuto numerosi commenti di apprezzamento da parte dei fan, testimoniando quanto la coppia Banfi-Vitali sia ancora oggi nel cuore di molti spettatori.