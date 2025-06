Atterraggio d’emergenza per il volo United diretto a Roma, perde quota sull’oceano, costretto a cambiare rotta verso l’Islanda

Un Boeing 777 partito da San Francisco e diretto a Roma ha effettuato un atterraggio di emergenza in Islanda dopo una rapida perdita di quota sull’oceano.

Imprevisto durante la tratta transatlantica

Un volo della United Airlines partito da San Francisco con destinazione Roma è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto internazionale di Keflavík, in Islanda, a causa di un problema tecnico che si è verificato mentre l’aereo si trovava sopra l’oceano Atlantico. A bordo del Boeing 777, in servizio da 26 anni, viaggiavano 275 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio.

Secondo quanto riferito, il velivolo ha iniziato una discesa non programmata raggiungendo un’altitudine di circa 6.400 metri, evento che ha spinto l’equipaggio a trasmettere un codice squawk 7700, segnale standard utilizzato per indicare una situazione d’emergenza in volo. A quel punto, la rotta è stata modificata con l’obiettivo di raggiungere rapidamente lo scalo islandese.

Al termine dell’avvicinamento alla pista 01 dell’aeroporto, l’aereo è riuscito a toccare terra in sicurezza. Dopo l’atterraggio, i passeggeri sono stati invitati a lasciare il velivolo e la compagnia ha cancellato definitivamente il volo verso la capitale italiana.

Passeggeri trasferiti su altri voli

A seguito dell’atterraggio di emergenza, la United Airlines ha comunicato a People che l’interruzione del viaggio è stata causata da un “problema meccanico”. I passeggeri coinvolti sono stati riprotetti su altri voli per raggiungere la loro destinazione finale. La compagnia non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura del guasto.

Il caso è stato riportato anche da Aviation Source News, che ha documentato le fasi della deviazione e il successivo sbarco dei passeggeri. L’aereo, dopo circa otto ore di volo, ha concluso il suo tragitto senza conseguenze fisiche per le persone a bordo.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di recenti segnalazioni riguardanti malfunzionamenti tecnici su diversi aeromobili. Tra questi, è stato segnalato un volo Air India costretto a un atterraggio d’emergenza in Thailandia, e un altro incidente che ha coinvolto un Boeing 787 a Hong Kong, rientrato in aeroporto per un problema non meglio specificato.