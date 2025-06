Giostra impazzita, cabina si ribalta in piena corsa: tre sedicenni sbalzate fuori, una colpisce un palo

Durante i festeggiamenti locali a Castro Urdiales, una cabina di una giostra ha subito un guasto improvviso sbalzando tre adolescenti a terra: indagini in corso.

L’incidente al luna park durante la festa locale

Un grave incidente si è verificato sabato scorso in un luna park di Castro Urdiales, cittadina nella regione della Cantabria, nel nord della Spagna. Intorno alle 19:00, durante la prima giornata di apertura delle attrazioni per una festività locale, una giostra ha subito un improvviso guasto mentre era in funzione, provocando il ferimento di tre ragazze di 16 anni.

Secondo la ricostruzione, la cabina dell’attrazione, dopo aver completato diversi giri regolari, si è capovolta inaspettatamente. Le giovani che si trovavano a bordo sono state proiettate fuori dal veicolo in movimento: due di loro sono state sbalzate direttamente all’esterno, mentre la terza è rimasta sospesa, aggrappata a una maniglia, con il corpo a metà tra l’interno e l’esterno della cabina, fino all’intervento dell’operatore che ha bloccato la giostra.

Numerosi i presenti al momento dell’accaduto, tra cui famiglie e giovani, che hanno assistito alla scena in diretta. L’episodio è stato anche ripreso in un video amatoriale che mostra il momento del ribaltamento e il panico immediatamente successivo.

Ferite non gravi ma paura tra i presenti

Le tre ragazze sono state immediatamente soccorse dal personale sanitario e trasferite in ospedale per accertamenti. La ragazza che ha riportato le ferite più serie è stata quella proiettata per prima fuori dalla cabina: ha battuto la testa contro la barra di sicurezza e successivamente sul manto stradale. L’altra è caduta all’interno del perimetro della giostra, urtando contro la struttura. La terza, ancora aggrappata al momento della brusca frenata, ha impattato contro un palo della luce. Nessuna delle tre, secondo fonti sanitarie, è in pericolo di vita: la più grave ha riportato un trauma cranico sospetto, mentre le altre due hanno riportato contusioni e ferite superficiali.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale, paramedici e personale della Guardia Civil, che ha avviato accertamenti per chiarire le cause tecniche del malfunzionamento. L’attrazione è stata immediatamente chiusa.