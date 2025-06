Il video di Stefania Corona a La volta buona, rimosso dai social Rai dopo la morte di Alvaro Vitali

Il filmato con l’intervento di Stefania Corona a La Volta Buona, registrato poche ore prima della morte di Alvaro Vitali, è stato eliminato dai canali social del programma.

Ospitata in tv prima del decesso, poi la rimozione

Il decesso di Alvaro Vitali, avvenuto nelle scorse ore, ha avuto un’immediata eco anche sul piano televisivo. Nella giornata del 24 giugno, l’ex moglie Stefania Corona era intervenuta come ospite nel programma La Volta Buona, in onda su Rai1, parlando della loro separazione e del legame ancora presente con l’attore, nonostante la fine della loro relazione sentimentale. Poche ore dopo quella puntata, la notizia della morte di Vitali ha trasformato l’intervento televisivo in oggetto di discussione pubblica.

A seguito delle polemiche nate online, la produzione del programma condotto da Caterina Balivo ha deciso di rimuovere dai propri profili social il video contenente l’intervento di Corona. Nessuna nota ufficiale è stata diffusa in merito alla cancellazione, ma il contenuto non risulta più visibile su nessuna piattaforma legata alla trasmissione.

Le parole di Stefania Corona in trasmissione

Durante la trasmissione, Stefania Corona aveva raccontato di aver informato Vitali della sua partecipazione al programma: “Stamattina mi ha chiamato dicendo di aver firmato le dimissioni per andare via. Era arrabbiato, l’ho avvisato che sarei venuta qui in Tv”. L’ex moglie aveva spiegato che l’attore aveva da poco lasciato l’ospedale dopo due settimane di ricovero.

Nel corso dell’intervista, Corona aveva ribadito il rispetto e l’affetto rimasti tra loro, pur sottolineando i motivi che avevano portato alla fine del rapporto: “Non sono d’accordo con questo perché per lui è naturale, anche se io fossi stata la signora del piano di fronte, l’importante era che ci fosse qualcuno”.

Aveva inoltre parlato della sua nuova relazione con un ex assistente di Vitali, spiegando che si trattava di un rapporto nato spontaneamente: “Ho scritto una lettera prima di quello che aveva scritto Alvaro, parlarsi sarebbe stato meglio perché avremmo evitato un sacco di critiche”.

Il contenuto della lettera di Alvaro Vitali all’ex moglie

Nei giorni precedenti alla trasmissione, era circolata una lettera firmata da Vitali, indirizzata pubblicamente all’ex moglie, nella quale chiedeva un riavvicinamento. Riguardo a quel messaggio, Corona aveva commentato in trasmissione: “Comunque è un bravissimo attore”, aggiungendo: “L’amore non c’era più. È rimasto questo grande rispetto e lui dice di me che ero diventata compassionevole. Non si tratta di compassione, ma di rispetto. A lui manc