Belen scappa dal salone di Antonino Spinalbese dopo che vede Elena Barolo, l’ex velina si vendica divertendosi

Secondo alcune segnalazioni, Belen Rodriguez avrebbe evitato un incontro con Elena Barolo dopo le voci su una frequentazione tra la showgirl e l’ex compagno Spinalbese.

Un episodio recente alimenta le voci di tensione

La showgirl Belen Rodriguez sarebbe stata protagonista, nei giorni scorsi, di un episodio che ha nuovamente attirato l’attenzione del mondo del gossip. Secondo quanto riferito da Gabriele Parpiglia nella rubrica Chicce di Gossip, la conduttrice argentina avrebbe evitato un incontro con Elena Barolo, a seguito delle voci sempre più insistenti su un legame tra quest’ultima e Antonino Spinalbese, ex compagno di Rodriguez e padre della loro figlia Luna Mari.

Il presunto episodio si sarebbe verificato in un salone di bellezza frequentato da entrambi. Stando alle ricostruzioni, Barolo si sarebbe recata nel salone per un appuntamento con Spinalbese, noto hair stylist, e poco dopo sarebbe arrivata anche Rodriguez. Tuttavia, alla vista dell’ex velina, Belen avrebbe scelto di allontanarsi senza incrociarla. “Chi era presente durante il ‘quasi’ incontro ha descritto la Rodriguez molto nervosa”, ha riportato Parpiglia. In risposta, Barolo avrebbe pubblicato una storia Instagram accanto a Spinalbese, considerata da alcuni osservatori come una possibile frecciatina.

Le indiscrezioni su un possibile legame e la reazione di Rodriguez

Il legame tra Elena Barolo e Antonino Spinalbese sarebbe nato nel contesto del reality show The Couple, andato in onda su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e successivamente interrotto per mancanza di ascolti. Sebbene la partecipazione di Barolo sia durata solo per un breve periodo, si ipotizza che proprio all’interno del programma sia nato un rapporto più stretto con Spinalbese.

Il gesto di Rodriguez, che avrebbe scelto di lasciare il salone per evitare un confronto, è stato interpretato da chi ha assistito alla scena come segnale di nervosismo. Secondo i dettagli riportati, la showgirl non avrebbe gradito la presenza dell’ex compagno insieme a un volto noto del mondo dello spettacolo, e avrebbe preferito tornare in un secondo momento.

Belen Rodriguez è spesso al centro dell’attenzione per questioni legate alla sua vita privata. Recentemente si era parlato anche di presunte tensioni familiari con Ignazio Moser e la sorella Cecilia Rodriguez, voci poi smentite dalla stessa Belen, che aveva dichiarato: “Sto vivendo la gravidanza di mia sorella con emozione e nel privato”.