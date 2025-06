Puglia, uomo senza abiti cammina in centro: intervengono i carabinieri e lo riportano a casa

Un uomo è stato notato a passeggiare senza abiti per le strade centrali di Martina Franca. Era già seguito dai servizi sociali. I video sono finiti sui social.

Passeggiata insolita tra i vicoli del centro

Un episodio inusuale si è verificato nella mattinata del 24 giugno a Martina Franca, in provincia di Taranto, dove un uomo è stato notato camminare completamente nudo per le strade del centro storico. L’uomo indossava solamente un paio di scarpe e procedeva con calma, attraversando le vie più frequentate della città, tra lo stupore di numerosi cittadini e commercianti.

Alcuni passanti, sorpresi dalla scena, hanno contattato le forze dell’ordine, mentre altri hanno ripreso l’uomo con i propri telefoni, dando vita a una rapida diffusione dei video sui social network. Le immagini, diventate virali in poche ore, hanno suscitato numerosi commenti e reazioni, tra ironia e richieste di rispetto per la situazione personale del protagonista.

Secondo le testimonianze, l’uomo non sembrava turbato e camminava con naturalezza, senza apparente consapevolezza del clamore attorno a sé. Il fatto è avvenuto in pieno giorno, mentre il centro cittadino era animato da pedoni e attività commerciali aperte.

Le verifiche delle autorità e l’intervento dei carabinieri

Dopo le segnalazioni ricevute, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno raggiunto l’uomo poco distante dalla zona iniziale della segnalazione. L’uomo è stato poi riaccompagnato con discrezione nella propria abitazione, senza che si rendessero necessari provvedimenti coercitivi.

Fonti locali riportano che la persona in questione era già seguita dai servizi sociali, in quanto portatrice di fragilità note alle autorità competenti. Secondo le prime informazioni, sarebbe uscito da casa sfuggendo temporaneamente alla supervisione del caregiver che ne ha in carico l’assistenza. L’episodio è stato definito una breve interruzione del monitoraggio, durante la quale l’uomo si sarebbe semplicemente diretto verso il centro cittadino prima di rientrare.

I carabinieri, oltre all’intervento immediato, stanno procedendo con ulteriori accertamenti, inclusa l’analisi delle immagini di videosorveglianza, per completare la ricostruzione dell’accaduto. Non risultano al momento provvedimenti giudiziari a carico della persona coinvolta, né sono stati segnalati episodi di violenza o pericolo per i passanti.