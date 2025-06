Thais Wiggers spara a zero su Teo Mammuccari: «Dopo di lui difficile fidarsi, mi ha cambiata per sempre»

L’ex velina ha condiviso in tv il peso delle delusioni sentimentali e il nuovo equilibrio costruito attorno al ruolo di madre

Un amore importante ma finito, la difficoltà di ricominciare e la consapevolezza di avere un’unica vera priorità: sua figlia. Così Thais Wiggers, ospite del programma La Volta Buona, è tornata a parlare della propria vita privata, soffermandosi in particolare sulla relazione passata con Teo Mammucari, durata tre anni e conclusa nel 2009, poco dopo la nascita della loro bambina, Julia.

Una relazione che ha lasciato il segno

Nel corso dell’intervista, l’ex velina ha ammesso quanto quella storia l’abbia profondamente segnata. «Con lui ero molto giovane. Ho dato tutto il mio cuore, è stata una storia importante. Ma quando finisce un amore così, è difficile ricominciare. Da quella relazione ho imparato a non fidarmi, ad avere paura di buttarmi», ha dichiarato Wiggers, senza nascondere le fragilità lasciate da quel periodo della sua vita.

Nonostante il tempo trascorso, il ricordo della relazione con Mammucari resta vivo, come anche le difficoltà affrontate nel cercare un nuovo equilibrio affettivo. Wiggers ha spiegato come il suo vissuto abbia reso complicato riaprire il cuore: una chiusura che ha finito per condizionare anche i rapporti successivi.

Amori finiti e nuove consapevolezze

Negli anni successivi, l’ex volto di Striscia la Notizia ha cercato di voltare pagina con un nuovo compagno, estraneo al mondo dello spettacolo. Ma anche questa relazione si è conclusa, lasciandola con la sensazione di aver investito energie in un legame che non aveva solide fondamenta. «Mancavano le basi per costruire un futuro insieme, e io non volevo perdere altro tempo», ha affermato.

A distanza di tempo, Wiggers appare però più centrata sulle sue priorità, e soprattutto sulla figura materna. «La mia priorità è mia figlia. Lei è la mia più grande riuscita»,