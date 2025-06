Trovato senza vita il corpo di una 14enne, zio e cugino avevano dato l’allarme dopo che non era rientrata a casa

Il corpo senza vita di una 14enne è stato scoperto in uno stabile dismesso di Bergamo. Forze dell’ordine e inquirenti stanno ricostruendo l’accaduto.

Ritrovamento nella ex Reggiani, allarme lanciato dai familiari

È stato rinvenuto nella serata di giovedì 26 giugno il corpo privo di vita di una ragazza di 14 anni all’interno dell’ex sede della Reggiani, un complesso industriale dismesso situato in via Tito Legrenzi, a Bergamo, nei pressi del cantiere della nuova linea tranviaria Teb T2. La scoperta è avvenuta intorno alle ore 21:00.

A dare l’allarme sarebbero stati lo zio e il cugino della giovane, preoccupati per il mancato rientro a casa e consapevoli della sua consuetudine a frequentare la struttura abbandonata. Raggiunta l’area, i due avrebbero fatto la tragica scoperta, segnalando immediatamente la situazione ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, arrivati con un’ambulanza e due automediche in codice rosso. La segnalazione all’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia è giunta alle 20:46. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a illuminare la zona.

Indagini avviate per chiarire le cause della morte

Le operazioni di rilievo sono state affidate alla Squadra mobile della questura di Bergamo e agli agenti della polizia scientifica, attivati per raccogliere elementi utili all’inchiesta. Al momento, le generalità della ragazza non sono state rese note e le autorità stanno lavorando per fare piena chiarezza su quanto accaduto.

In serata si sono recati sul luogo anche la sindaca Elena Carnevali e l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni, seguiti, poco dopo le 23:00, dal pubblico ministero di turno Raffaella Latorraca.

L’area in cui è avvenuto il ritrovamento è conosciuta per essere un luogo di accesso non autorizzato, spesso frequentato da adolescenti del posto. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e sono in corso verifiche per determinare se il decesso possa essere collegato a un incidente, a un gesto volontario o ad altre cause.