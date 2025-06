Juliana Moreira e Brumotti ai ferri corti, scintille dietro le quinte di Paperissima Sprint

Tra i conduttori di Paperissima Sprint si sarebbero verificati recenti attriti durante le registrazioni, nonostante l’intesa mostrata in video.

Possibili divergenze tra i due conduttori

Dietro il clima spensierato che caratterizza Paperissima Sprint, trasmesso su Canale 5, sembrerebbero emergere contrasti tra i due volti principali del programma, Juliana Moreira e Vittorio Brumotti. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, nel corso delle ultime registrazioni sarebbe emersa una tensione crescente tra i conduttori. Fonti vicine alla produzione parlano di “più di una scintilla” tra la showgirl brasiliana e l’ex campione di bike trial, che lavorano insieme alla guida dello storico format estivo.

La segnalazione è stata resa pubblica dal giornalista Alberto Dandolo, che ha raccontato come dietro le quinte non si respiri la stessa armonia che i due comunicano davanti alle telecamere. Sebbene durante la messa in onda appaiano sorridenti e affiatati, alcune divergenze starebbero mettendo alla prova la loro collaborazione sul set.

La richiesta di maggiore visibilità

Alla base delle presunte tensioni, secondo quanto riportato dalla stessa testata, ci sarebbe la richiesta di Juliana Moreira di avere un ruolo più centrale all’interno della trasmissione. La conduttrice brasiliana, infatti, desidererebbe una maggiore esposizione e più spazio in video. “Reclamerebbe una maggiore presenza in video”, si legge su Oggi, lasciando intendere che la ripartizione degli interventi sullo schermo possa aver generato un certo malcontento.

Nonostante le difficoltà, entrambi continueranno a lavorare fianco a fianco per l’intera durata della stagione estiva di Paperissima Sprint, confermando la loro partecipazione fino a settembre. Il programma, che ha preso il posto di Striscia la Notizia durante la pausa estiva, mantiene la sua missione leggera e ironica, regalando al pubblico le classiche gaffe e papere televisive.

Il clima teso tra i due conduttori, però, non sembra al momento compromettere la buona riuscita del programma, che prosegue la sua regolare messa in onda. Resta da vedere se, nel corso dell’estate, le eventuali incomprensioni si attenueranno e se le richieste della Moreira troveranno accoglimento nella struttura della trasmissione.