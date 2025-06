Travolto nella notte con il suo scooter da un’auto pirata, addio a Luigi, aveva solo 16 anni

Il giovane era in scooter quando è stato investito da un’auto che non si è fermata a soccorrerlo. Il conducente è in fuga.

Travolto nella notte, muore a 16 anni: caccia all’auto pirata

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Mondragone, in provincia di Caserta. Luigi Petrella, ragazzo di soli 16 anni, ha perso la vita nella notte a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Padule. Il giovane era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un’automobile che non si è fermata a prestare soccorso, fuggendo via senza lasciare traccia.

I soccorsi sono scattati immediatamente. I sanitari del 118 hanno trasportato d’urgenza il ragazzo alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Nonostante i tentativi dei medici, Luigi è deceduto poco dopo l’arrivo.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e risalire al conducente dell’auto pirata, tuttora ricercato.

Dolore e sgomento in città, il sindaco: «Un dolore che fa scoppiare mente e cuore»

La notizia della morte del giovane ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Mondragone, stretta attorno alla famiglia distrutta dal dolore. Il sindaco, Francesco Lavagna, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio con un messaggio toccante: «Non esistono parole, gesti, silenzi. È un dolore che fa scoppiare mente e cuore. È vuoto. Il mio pensiero va alla famiglia distrutta dal dolore ed a Luigi, un ragazzo meraviglioso della nostra terra».

Il volto di Luigi Petrella, come confermano le reazioni sui social e tra i suoi coetanei, era ben noto in città. In molti lo ricordano come un ragazzo educato, sorridente e pieno di vita. Sui muri virtuali del web si moltiplicano i messaggi d’addio, tra rabbia e incredulità.

Le forze dell’ordine proseguono nelle ricerche del responsabile, analizzando testimonianze e immagini di eventuali videocamere di sorveglianza presenti lungo il tragitto percorso dall’auto dopo l’impatto. Al momento, non è esclusa alcuna pista.