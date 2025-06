Puglia, malore improvviso sotto il sole cocente, donna muore sotto gli occhi dei passanti, rientrava da mare

L’anziana, originaria di Veglie, si è accasciata in via Gandhi poco dopo essere rientrata dal mare. Inutili i tentativi di soccorso.

Malore improvviso mentre rientrava a casa

Un tragico episodio ha scosso la mattinata di ieri a Torre Lapillo, località balneare del Leccese molto frequentata in estate. Una donna di 80 anni, residente a Veglie, è morta improvvisamente in strada, colta da un malore mentre percorreva via Gandhi, nel cuore del paese. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana stava facendo ritorno nella casa vacanze che aveva preso in affitto per trascorrere qualche giorno al mare.

Erano da poco passate le 10 quando si è accasciata sull’asfalto, sotto gli occhi increduli di alcuni passanti che hanno subito allertato il 118. I sanitari sono intervenuti con tempestività ma, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. La donna è deceduta nel giro di pochi minuti.

Il caldo tra le possibili cause della morte

La causa esatta del decesso non è ancora stata chiarita, ma non si esclude un legame con il caldo torrido che in questi giorni sta colpendo duramente l’intera regione. In Salento, come in gran parte d’Italia, le temperature hanno superato i 38 gradi e l’umidità ha reso l’aria particolarmente irrespirabile, creando condizioni di rischio soprattutto per anziani e soggetti fragili.

L’episodio ha suscitato sgomento tra i residenti e i turisti che si trovavano nella zona. In tanti si sono fermati per assistere alla scena, alcuni in lacrime. La strada è rimasta bloccata per oltre un’ora, per consentire ai soccorritori e alle forze dell’ordine di svolgere i rilievi di rito.