Puglia, uomo di origini straniere armato di coltello tenta di aggredire una ragazza: bloccato dai passanti

Nel pomeriggio di ieri, sabato 28 giugno un uomo ha spaventato i presenti nei pressi del centro di Foggia: tempestivo l’intervento di alcuni cittadini e della polizia.

Attimi di tensione vicino a corso Vittorio Emanuele II

Momenti di paura nel centro di Foggia, dove nel pomeriggio di sabato 28 giugno un uomo avrebbe tentato di avvicinare in modo aggressivo una ragazza nei pressi di corso Vittorio Emanuele II, a pochi passi dalla zona della stazione. Secondo le prime informazioni, l’individuo — un cittadino di origine straniera, già noto nell’area del quartiere Ferrovia — si sarebbe mosso con fare minaccioso, suscitando preoccupazione tra i passanti e attirando l’attenzione di alcune persone presenti.

L’uomo avrebbe rivolto atteggiamenti ostili nei confronti della giovane, tanto da indurre alcuni cittadini ad intervenire immediatamente. Notata la situazione, più persone si sono avvicinate riuscendo a bloccare il soggetto, tenendolo sotto controllo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta in breve tempo una pattuglia della polizia di Stato, che ha preso in consegna l’uomo e lo ha condotto in questura.

Ipotesi di arma bianca, indagini in corso per chiarire i fatti

Secondo quanto trapelato da fonti investigative, l’individuo potrebbe aver avuto con sé un coltello, sebbene al momento gli accertamenti siano ancora in corso. Gli agenti stanno esaminando quanto accaduto per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e verificare la presenza di eventuali immagini video, utili a confermare la testimonianza dei presenti.

Nessuna persona è rimasta ferita nell’episodio, ma lo spavento è stato evidente tra chi ha assistito alla scena. La zona tra la stazione ferroviaria e il centro cittadino è stata spesso teatro di episodi analoghi, e l’accaduto ha riportato l’attenzione sulla questione della sicurezza in un’area particolarmente frequentata sia da residenti sia da chi transita quotidianamente per motivi di lavoro o studio.

Le forze dell’ordine stanno procedendo con l’identificazione e le verifiche sull’uomo, mentre si attendono aggiornamenti sull’esito delle indagini e sull’eventuale convalida dell’arresto.