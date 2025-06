Affari Tuoi, De Martino toglie la cravatta, Vanessa vince: il finale perfetto per l’ultima puntata

Nell’ultima puntata di ieri, sabato 28 giugno, la concorrente molisana accetta l’offerta del Dottore. Nel suo pacco solo 5mila euro. Festa finale con tutto il cast.

Vanessa rifiuta più volte, poi accetta l’offerta e indovina

Ultimo appuntamento della stagione per il programma di Rai 1 Affari Tuoi, andato in onda ieri, sabato 28 giugno, con protagonista Vanessa, rappresentante del Molise, accompagnata dal compagno Stefano. La concorrente è riuscita a portare a casa 35mila euro, accettando l’offerta del Dottore nel momento decisivo della serata.

La partita è partita con il pacco numero 15, che inizialmente sembrava promettente. Dopo alcune eliminazioni minori, è arrivato però il colpo di scena con la perdita dei 50mila euro. Nonostante ciò, Vanessa ha deciso di continuare, respingendo un’offerta iniziale di 35mila euro. La scelta si è rivelata rischiosa: in pochi istanti sono stati eliminati i 200mila euro e altri premi importanti.

Nel corso della puntata, la produzione ha consegnato simbolicamente il piatto d’oro alla Liguria, premiando la regione per aver proposto il maggior numero di varietà regionali durante la stagione. È comparso anche Gennarino, personaggio simbolico del programma, e sono stati mostrati elementi regionali tra cui il Tintilia del Molise.

Colpi di scena e clima festoso per il gran finale

La parte finale della partita ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Vanessa ha proseguito il gioco nonostante un’ulteriore offerta di 35mila euro, finendo per eliminare anche i 300mila euro, che rappresentavano il premio massimo in gioco. Dopo altri tiri rischiosi, nel momento in cui restavano in gioco solo 5 euro, 5mila euro e 100mila euro, la concorrente ha deciso di cambiare pacco, scegliendo proprio il numero 15.

Nel frattempo, il Dottore ha effettuato la sua ultima chiamata della stagione, proponendo nuovamente 35mila euro. Vanessa ha accettato: “Questi soldi sono tanto per noi”, ha dichiarato, visibilmente emozionata. L’apertura del pacco ha confermato che la scelta è stata vincente: al suo interno c’erano solo 5 euro, mentre nel pacco rimasto c’erano 5mila euro.

La puntata si è chiusa con un clima celebrativo. Stefano De Martino, conduttore del programma, ha salutato il pubblico togliendosi la cravatta in segno di chiusura di stagione. Tutta la troupe, compresi i tecnici e i cameraman, è apparsa in video per un ultimo saluto, mentre i ballerini Thanat e Lupo hanno animato la scena con le danze finali. Un finale all’insegna della leggerezza che ha salutato il pubblico in attesa del ritorno nella prossima stagione televisiva.