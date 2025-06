Si tuffa e non riemerge: dispersa una piccola di soli 10 anni, era in acqua con i fratelli

La piccola, di origini macedoni, era in acqua con i fratelli quando è scomparsa. In azione vigili del fuoco, sommozzatori e un elicottero.

Dramma a Pederobba: bambina dispersa nel fiume Piave

Momenti di grande apprensione a Pederobba, in provincia di Treviso, dove da ore sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni dispersa nel fiume Piave. La piccola, secondo le prime ricostruzioni, si trovava con i fratelli in una spiaggetta della zona San Giacomo, nei pressi del cementificio Rossi, quando avrebbe deciso di tuffarsi in acqua. Da quel momento, però, non sarebbe più riemersa.

L’allarme è scattato immediatamente. Le ricerche sono state avviate con urgenza e stanno coinvolgendo squadre di vigili del fuoco, sommozzatori, specialisti fluviali, e un elicottero per le ricognizioni dall’alto. Le operazioni si stanno concentrando in un tratto particolarmente insidioso del Piave, noto per le sue correnti imprevedibili.

Originaria della Macedonia: il tuffo e la scomparsa

La bambina, di origine macedone, stava trascorrendo un momento di svago con i familiari quando si è verificato l’incidente. Secondo quanto riferito, si trovava in acqua insieme ai fratelli in un tratto apparentemente tranquillo del fiume, ma qualcosa sarebbe andato storto subito dopo il tuffo.

I fratellini hanno lanciato l’allarme appena hanno capito che la sorellina non riemergeva. Da allora, è scattata una massiccia mobilitazione. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della bambina, né sulle condizioni ambientali del tratto di fiume in cui è avvenuto l’incidente.

Il Piave sotto osservazione: soccorsi al lavoro senza sosta

Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta, anche con l’ausilio di tecnologie di scansione fluviale. Le squadre a terra e i soccorritori acquatici stanno perlustrando ogni angolo del tratto compreso tra San Giacomo e i punti a valle, nella speranza di individuare al più presto la piccola.

Le forze dell’ordine hanno circoscritto la zona e invitano i presenti a mantenere la calma e a lasciare spazio alle operazioni di soccorso. L’intera comunità di Pederobba è col fiato sospeso, in attesa di notizie.