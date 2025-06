Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni si sono lasciati, la rottura dopo l’annuncio della gravidanza

Secondo indiscrezioni, la relazione tra la cantante e il compagno sarebbe già finita prima della nascita del loro primo figlio insieme.

Segnalazioni di una crisi, ma la cantante sarebbe serena

Dopo l’annuncio della gravidanza di Anna Tatangelo, emergono indiscrezioni che parlano di una presunta separazione dalla sua attuale compagno, Giacomo Buttaroni. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, esperta di gossip, intervenuta alla trasmissione “Non succederà più” in onda su Radio Radio, dove ha riportato informazioni che le sarebbero giunte da fonti ritenute vicine alla coppia.

Secondo quanto riferito, la cantante di Sora, già madre di Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D’Alessio, sarebbe in una fase di distacco dal compagno romano. “La loro relazione non va”, ha spiegato Marzano, “ma lei è comunque contenta di questa gravidanza”. L’esperta ha anche aggiunto che la separazione potrebbe essere avvenuta addirittura prima della nascita del bambino.

Nonostante i presunti problemi, Tatangelo si mostrerebbe serena e determinata a vivere con gioia questo nuovo capitolo della sua vita, concentrandosi sulla maternità e sul desiderio di regalare una sorellina al figlio maggiore.

Un post che avrebbe provocato la rottura

Al centro della possibile crisi tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni ci sarebbe la modalità con cui la cantante ha deciso di comunicare la gravidanza. Il post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove mostrava il pancione accompagnato dalla frase “Oggi tu sei la mia scelta di libertà”, non conteneva alcun riferimento al futuro padre, dettaglio che – secondo Marzano – avrebbe generato malumori e incomprensioni.

Da allora, né Tatangelo né Buttaroni hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla loro relazione. L’unico intervento è arrivato dal fratello della cantante, che in un’intervista rilasciata a DiPiùTv ha descritto Buttaroni come “un bravo ragazzo”, confermando che la relazione con Anna durava da diversi mesi.

Giacomo Buttaroni, 30 anni, ex calciatore, ha un passato in Serie B con il Latina, ma un infortunio ha interrotto la sua carriera sportiva. Attualmente è allenatore della Juniores Nazionale del Roma City e gestisce una scuola di calcio denominata “Football training by G. Buttaroni”, specializzata in preparazione tecnica e coaching mentale per giovani atleti.