Daniel Nilsson arrestato, il “Bonus” di Avanti un Altro accusato di maltrattamenti dalla compagna

Il modello e volto televisivo è stato arrestato dopo una lite violenta con la compagna: è accusato di maltrattamenti, convalida in tribunale ad Aosta.

L’intervento dei Carabinieri dopo la lite in albergo

È stato arrestato a Breuil-Cervinia, in Valle d’Aosta, Daniel Nilsson, 45 anni, noto al grande pubblico come il “Bonus” della trasmissione televisiva Avanti un Altro in onda su Canale 5. Secondo quanto riferito da fonti investigative, l’ex modello e giocatore di hockey su ghiaccio è stato fermato a seguito dell’attivazione del protocollo di codice rosso per presunti maltrattamenti ai danni della compagna, una giovane donna figlia di un diplomatico italiano.

L’episodio è avvenuto durante una vacanza della coppia in un hotel della rinomata località sciistica valdostana. Alcuni testimoni presenti nella struttura, allarmati dalla violenza del litigio, hanno richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine. I Carabinieri sono giunti sul posto poco dopo, bloccando Nilsson e ascoltando la versione della giovane donna.

La denuncia della compagna: “Non era la prima volta”

La compagna del modello, visibilmente scossa, ha raccontato agli inquirenti che non si sarebbe trattato di un episodio isolato. Secondo la sua ricostruzione, ci sarebbero stati altri episodi di comportamenti aggressivi da parte di Nilsson, rimasti finora sotto silenzio. Le sue dichiarazioni, rilasciate formalmente presso il comando dei Carabinieri, hanno contribuito a rafforzare il quadro accusatorio che ha portato all’arresto immediato dell’uomo.

Nilsson si trova ora in stato di custodia e l’udienza per la convalida dell’arresto è prevista per lunedì 30 giugno presso il Palazzo di Giustizia di Aosta. Il procedimento segue la procedura prevista in caso di attivazione del codice rosso, pensata per garantire protezione immediata alla persona offesa in situazioni di violenza domestica o relazionale.

Il passato da volto TV e modello internazionale

Il nome di Daniel Nilsson è ben noto nel mondo dello spettacolo italiano. Di origini svedesi, ha conquistato il pubblico partecipando per anni a Avanti un Altro, diventando un volto familiare per milioni di telespettatori. Parallelamente alla carriera televisiva, Nilsson ha lavorato come modello a livello internazionale, prima di approdare alla televisione italiana.

L’arresto del “Bonus” televisivo ha inevitabilmente scosso il pubblico e sollevato interrogativi su una vicenda che appare ancora tutta da chiarire. Nelle prossime ore si attendono sviluppi dall’autorità giudiziaria, che deciderà se confermare la misura restrittiva a carico dell’uomo o valutare eventuali misure alternative.