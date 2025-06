Francesca Chillemi annuncia la gravidanza sul red carpet con un abito bianco firmato Philosophy

Con un elegante abito bianco, Francesca Chillemi ha confermato la gravidanza durante il Benevento Cinema And Television Festival, attirando l’attenzione del pubblico e dei media.

L’annuncio sul red carpet del BCT

Durante la serata inaugurale del Benevento Cinema And Television Festival 2025, l’attrice Francesca Chillemi ha ufficializzato la sua seconda gravidanza sfilando con un abito che ha subito catturato l’attenzione dei presenti. Il pancione visibile sotto l’abito bianco ha confermato i rumors che circolavano da settimane. La scelta di annunciare la gravidanza in modo discreto ma visibile, come già fatto da altre celebrità internazionali, è stata apprezzata per la sua eleganza e naturalezza.

Il look scelto per l’occasione rientra nelle tendenze recenti che vedono molte star condividere momenti personali attraverso apparizioni pubbliche, senza ricorrere ai social o a comunicati ufficiali. Un esempio simile è quello di Rihanna, che ha mostrato il pancione al Met Gala 2025, oppure Beatrice Borromeo, apparsa con un abito morbido alla sfilata romana di Dior.

Il vestito firmato Philosophy di Lorenzo Serafini

Il primo outfit premaman di Francesca Chillemi ha stupito per la raffinatezza: si tratta di un abito longuette asimmetrico della collezione Primavera/Estate 2024 del brand Philosophy di Lorenzo Serafini, con bustier bianco ricoperto da un tulle trasparente decorato con fiori bianchi. Il modello, dal costo di 1.310 euro, presenta maniche lunghe e un collo alto morbido, richiamando l’estetica nuziale ma con dettagli pensati per la maternità.

Completano il look sandali con tacco a spillo argentati e una clutch rigida con chiusura gioiello, entrambi firmati Jimmy Choo. A impreziosire ulteriormente l’ensemble, orecchini Bulgari della linea Serpenti, in oro bianco con smeraldi e diamanti, che hanno donato un tocco luminoso al volto dell’attrice.

Una nuova maternità per l’attrice

Francesca Chillemi, già madre di Rania, nata nel 2016 dalla relazione con Stefano Rosso, si trova attualmente al sesto mese di gravidanza. In questa nuova fase della vita, è affiancata dal compagno Eugenio Grimaldi, da cui aspetta una bambina.