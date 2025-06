Bambino e nonna trascinati al largo su un materassino, salvati dalla guardia costiera, il nonno che era in spiaggia ha un malore

Il piccolo era su un materassino quando il vento lo ha spinto al largo insieme alla nonna. Provvidenziale l’intervento della guardia costiera con una motovedetta.



Trascinati via dalla corrente: soccorsi a due miglia dalla riva

Paura nel mare di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un bambino di 5 anni e sua nonna sono stati soccorsi dopo essere stati trascinati al largo per circa quattro chilometri. Il piccolo si trovava su un materassino gonfiabile, quando le correnti e il vento lo hanno lentamente portato lontano dalla riva, sotto gli occhi dei familiari.

La nonna, nel tentativo di raggiungerlo a nuoto, è rimasta anch’essa bloccata in mare aperto. Nel frattempo, il nonno del bambino, rimasto a riva, ha accusato un malore per lo spavento. È stato lanciato immediatamente l’allarme e dalla vicina base della guardia costiera è partita una motovedetta diretta verso il punto in cui erano stati avvistati nonna e nipote.



Il salvataggio in mare e l’assistenza medica a terra

Uno dei militari intervenuti si è tuffato in acqua per raggiungere il bambino, ancora sul materassino. La nonna, in evidente difficoltà, è stata soccorsa poco dopo. Entrambi sono stati recuperati a bordo e riportati in sicurezza verso la costa. A terra li attendevano i sanitari del 118 di Torre Annunziata, che hanno prestato le prime cure sia al bambino sia alla donna. Anche il nonno, colpito da un malore, è stato assistito dai soccorritori.

La guardia costiera ha poi pubblicato foto e video del salvataggio sulla propria pagina ufficiale, ricordando l’importanza di prestare attenzione in mare, soprattutto in presenza di vento. In un messaggio diffuso dopo l’intervento si legge: “Raccomandiamo la massima prudenza e di evitare l’uso di materassini, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili quando il vento è sostenuto”.