Puglia, auto esce di strada e precipita nella scarpata, 4 ragazzi a bordo, uno è gravissimo

Una vettura con quattro ragazzi è finita giù per una scarpata nei pressi di Cerignola. Uno dei feriti elitrasportato d’urgenza al Policlinico di Foggia.



Incidente autonomo sulla SP 77: auto precipita in una scarpata

È accaduto nella tarda serata di sabato 29 giugno, intorno alle 23, quando un’auto con quattro giovani a bordo è uscita fuori strada lungo la Strada Provinciale 77, nel territorio rurale di Cerignola, in provincia di Foggia. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il veicolo ha perso aderenza, finendo oltre la carreggiata e precipitando in una scarpata con un marcato dislivello rispetto alla sede stradale.

L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco del Distaccamento di Cerignola, i carabinieri per i rilievi dell’incidente e i sanitari del 118, con più ambulanze e un’eliambulanza partita da Foggia.



Uno dei giovani trasportato in elicottero al Policlinico di Foggia

I quattro occupanti dell’auto sono rimasti feriti. Uno di loro, in condizioni più gravi, ha riportato fratture multiple e, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito con l’elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia per ulteriori accertamenti e interventi specialistici. Gli altri tre giovani coinvolti sono stati accompagnati in ambulanza all’ospedale Giuseppe Tatarella di Cerignola, dove sono stati sottoposti a controlli medici per escludere eventuali traumi interni o complicazioni.

Le operazioni di soccorso si sono protratte per oltre un’ora, rese complesse dalla posizione impervia in cui l’auto era finita dopo la caduta.