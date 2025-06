Milano, crolla da 170 m di altezza l’insegna Generali a CityLife: boato fortissimo

L’insegna rossa del gruppo Generali è precipitata dalla cima del grattacielo progettato da Zaha Hadid. Nessun ferito, ma zona transennata per sicurezza.



Cede la struttura in vetta al grattacielo: interventi in corso

Attimi di tensione nelle prime ore di lunedì 30 giugno a Milano, nel cuore del quartiere CityLife, dove si è verificato il crollo dell’insegna rossa del gruppo Generali, posizionata sulla sommità del grattacielo progettato dall’architetta Zaha Hadid. La grande scritta, installata nel 2018 a oltre 170 metri di altezza, è precipitata dal tetto dell’edificio, colpendo una porzione dell’immobile sottostante senza provocare feriti. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, l’impatto ha generato un rumore molto forte.

«Abbiamo sentito un boato fortissimo», ha raccontato un testimone. Il suono del distacco è stato percepito a distanza da diversi passanti che si trovavano in zona. Immediato l’intervento dei tecnici della manutenzione e delle squadre di emergenza, che hanno provveduto a transennare l’area e ad avviare le operazioni di verifica strutturale dell’edificio, sede di uffici e attività con oltre 2.000 dipendenti.



Un’installazione simbolica progettata con l’uso di elicotteri

L’insegna, conosciuta anche con il soprannome di “cappello rosso” per la sua posizione ben visibile sullo skyline della città, era stata posizionata nel luglio 2018 con un’operazione complessa che aveva richiesto il trasporto aereo di una gru sul tetto dell’edificio. I lavori, coordinati da Heliswiss, avevano comportato 15 voli di elicottero per il sollevamento e l’installazione della struttura in acciaio dal peso complessivo di circa 170 tonnellate.

Il grattacielo, noto anche come “Torre Hadid”, rappresenta uno dei simboli architettonici di Milano e ospita le sedi direzionali del gruppo assicurativo. Dopo il cedimento dell’insegna, la zona è stata isolata per consentire le verifiche tecniche e garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passanti. In queste ore, il personale incaricato sta valutando le cause del distacco e pianificando le operazioni di rimozione in sicurezza del materiale incastrato tra i livelli inferiori della torre.