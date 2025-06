Poliziotti intervengono per sedare una lite tra donne per strada, ragazza 14enne estrae dalla borsa un coltello e li aggredisce e ferisce con una violenza inaudita

Una ragazza ha estratto un coltello e cercato di colpire un agente al collo. Cinque poliziotti feriti nel tentativo di bloccarla. Arrestata per tentato omicidio.

Aggressione nei pressi della stazione di Santa Maria Novella

Una quattordicenne è stata arrestata nei giorni scorsi a Firenze con l’accusa di tentato omicidio, dopo aver aggredito un gruppo di agenti della Polizia ferroviaria. Il fatto è avvenuto nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, precisamente in via Valfonda, durante un intervento per sedare un alterco tra due donne. La minore, cittadina italiana, ha estratto dalla borsa un coltello da cucina lungo 22 centimetri e ha tentato di colpire un poliziotto prima all’addome e poi al collo.

Il gesto è stato bloccato solo grazie alla prontezza dell’agente, che è riuscito a evitare i fendenti. Nella colluttazione che è seguita, altri quattro agenti sono stati feriti, riportando lesioni giudicate guaribili in tre giorni. La ragazza è stata disarmata ma, secondo quanto riferito dalle autorità, avrebbe continuato a colpire con calci e pugni gli agenti e a rivolgere loro insulti.

La perquisizione e l’arresto disposto dalla Procura minorile

Dopo essere stata bloccata, la giovane è stata identificata e perquisita. In tasca le sono stati trovati 2,45 grammi di sostanze cannabinoidi. Il coltello e la droga sono stati sequestrati. La Procura per i minorenni di Firenze ha disposto l’arresto della ragazza con le accuse di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, minacce e porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.

La minore è stata accompagnata presso l’Istituto penale per minorenni del capoluogo toscano, dove si trova attualmente in custodia.