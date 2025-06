Nardini tuona contro Vannacci: “Dice schifezze ed è indegno di indossare una divisa e sedere a Bruxelles”

L’assessore toscana Alessandra Nardini attacca duramente il generale Roberto Vannacci dopo le sue frasi contro il Gay Pride, definendole omofobe e indegne di un europarlamentare.

Forti tensioni politiche in Toscana dopo l’intervento del generale ed europarlamentare Roberto Vannacci, che ha espresso perplessità sulla partecipazione di persone Lgbtq+ al fronte in caso di conflitto, all’indomani del Gay Pride regionale. Le sue parole hanno provocato una dura reazione da parte dell’assessore regionale Alessandra Nardini, che ha condannato le affermazioni definendole “pregiudizievoli e intrise di omofobia”.

Le parole di Vannacci e la risposta dell’assessore

Nel corso di un intervento, Roberto Vannacci ha dichiarato: “Recentemente in Toscana c’è stato il Gay Pride. Ci mandiamo questi signori a morire al fronte? Ditemelo voi. Chi è pronto a questo sacrificio? Chi viene educato ancora con questi valori? È inutile spendere 800 miliardi se poi al fronte non ci va a combattere nessuno”.

Queste affermazioni hanno scatenato una reazione immediata da parte dell’assessore Alessandra Nardini, esponente del Partito Democratico, che ha pubblicato un messaggio molto critico sui social: “BASTA! DAVVERO BASTA VANNACCI! Non è accettabile che chi riveste un ruolo pubblico all’interno delle istituzioni ed ha un ruolo di primo piano in un partito possa pronunciare queste parole intrise di pregiudizi e omofobia. Non è la prima volta che ascoltiamo o leggiamo parole squallide da quest’uomo che, per quanto mi riguarda, era prima indegno di indossare una divisa e oggi non dovrebbe sedere in Parlamento Europeo”.

Nardini ha poi proseguito: “Dietro le sue parole non c’è il rifiuto della guerra, ma l’idea che gli uomini gay non sarebbero adatti ad andare al fronte perché, a suo avviso, troppo poco virili. Sa cosa c’è Vannacci? A noi, a quell* del Toscana Pride, la guerra fa schifo. Come a noi fanno schifo, ogni volta, le sue parole. Dico ‘noi’ perché c’ero anche io sabato a sfilare per le strade di Prato e se quelle immagini le hanno dato fastidio sono proprio contenta, mi confermano che eravamo nel giusto”.

L’assessore ha concluso il suo intervento con una dichiarazione dal tono deciso: “L’unica ‘guerra’ che siamo pronti a fare è quella contro il suo mondo al contrario, quello dove è giusto che le persone vengano discriminate. È la guerra contro l’odio e la discriminazione. Ma non imbracceremo fucili, la faremo con la forza delle nostre idee. E la vinceremo Generale questa guerra, glielo assicuro. Perché la Toscana e l’Italia sono molto meglio di Lei”.

Scontro ideologico su pace, diritti e difesa

L’episodio ha riacceso il confronto tra visioni opposte su temi come l’inclusività, la difesa dei diritti civili e il ruolo dei cittadini nei contesti bellici. Le parole di Vannacci, già noto per le sue posizioni forti su temi sociali e militari, hanno suscitato diverse reazioni nel mondo politico, diviso tra chi ne difende la libertà di espressione e chi, come Nardini, sottolinea la pericolosità di certi messaggi in un contesto istituzionale.

Il dibattito si colloca in un clima politico nazionale già fortemente polarizzato, dove ogni dichiarazione rischia di diventare oggetto di tensioni e scontri tra partiti e rappresentanti delle istituzioni. Al momento, non sono state annunciate azioni disciplinari o ufficiali in merito alle parole di Vannacci,