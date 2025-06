Puglia, schianto sulla litoranea, gravissimi due turisti e una mamma, ricoverati anche quattro bimbi

Terribile incidente sulla provinciale 91: tra i feriti anche quattro bambini. Una donna è ricoverata in Rianimazione. Auto in fiamme, traffico in tilt.

L’impatto tra due auto e il rogo: paura sulla strada per Torre Pali

Scene da incubo poco dopo le 13 di lunedì 30 giugno sulla provinciale 91, la litoranea salentina che collega Pescoluse a Torre Pali. Due veicoli, un Fiat Doblò e una Ford Focus C-Max, si sono scontrati violentemente per cause ancora in fase di accertamento. Dopo l’impatto, uno dei mezzi ha preso fuoco. Sul posto si è formato un groviglio di lamiere e fumo, che ha richiamato numerosi automobilisti e testimoni terrorizzati.

Il bilancio è pesante: sette feriti, di cui tre in condizioni critiche. Tra le persone coinvolte ci sono quattro bambini di 7, 6, 4 anni e 11 mesi, tutti trasportati in ospedale ma, fortunatamente, non in pericolo di vita.

Gravissimi due coniugi inglesi e una giovane mamma

A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni di due turisti inglesi, marito e moglie, che si trovavano a bordo della Focus insieme ai loro figli. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Panico di Tricase, dove sono stati ricoverati con traumi multipli. I bambini, pur coinvolti nello schianto, sono risultati solo lievemente feriti e sono stati affidati alle cure dei medici della stessa struttura.

Un altro ricovero in condizioni critiche riguarda la donna alla guida del Doblò, una 30enne italiana che viaggiava anch’ella con i propri figli, rimasti illesi. Anche lei è finita in Rianimazione a Tricase, dove i medici la tengono sotto stretto monitoraggio.

Vigili del fuoco e carabinieri al lavoro, strada chiusa per ore

A lanciare l’allarme sono stati diversi automobilisti che, assistendo alla scena, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, affiancati da unità inviate temporaneamente in Puglia dall’Emilia-Romagna, per gestire l’aumento di interventi estivi. I pompieri hanno estratto con grande difficoltà le persone dagli abitacoli deformati, prestando particolare attenzione ai più piccoli, poi hanno domato le fiamme divampate dal furgone per evitare che si propagassero.

Nel frattempo, diverse ambulanze del 118 hanno prestato le prime cure ai feriti, mentre i carabinieri hanno isolato l’intera area per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati. Il tratto stradale è rimasto chiuso a lungo, provocando pesanti disagi al traffico. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dello scontro.