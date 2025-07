“Sembri Carmen Russo”, la replica di Ludovica Valli spiazza gli haters

L’ex volto di Uomini e Donne risponde agli attacchi ricevuti online per i presunti ritocchi estetici e sottolinea: “L’importante è che io mi senta bene”

Le critiche online e la risposta di Ludovica Valli

Ludovica Valli, ex protagonista di Uomini e Donne, è tornata al centro dell’attenzione sui social per alcune osservazioni ricevute riguardo al suo aspetto fisico. In seguito alla pubblicazione di un video su TikTok, in cui si mostrava in costume da bagno senza trucco durante una giornata al mare con la famiglia, l’influencer è stata bersaglio di commenti negativi. Tra le frasi più frequenti, si leggono: “Ma era così bella”, “Che hai fatto in faccia?”, oppure “Sembra Carmen Russo”. Un paragone che l’ex tronista ha commentato con ironia: “Arrivarci come lei alla sua età”.

Nonostante le critiche, Valli ha scelto di affrontare pubblicamente il tema con toni pacati. Ha infatti chiarito di non aver mai nascosto eventuali interventi, precisando: “Ciò che ho fatto al mio viso, due punture al naso e, dieci anni fa, quattro alle labbra – che mai più toccherò perché mi vedevo bruttissima – l’ho sempre ammesso. Ho perso anche quasi 10 chili da quando ero a Uomini e Donne e lo si vede subito dal viso. In ogni caso, devo piacermi io”.

La discussione sui social coinvolge anche altri volti noti

Il caso di Ludovica Valli non è isolato. Negli ultimi tempi, numerose personalità del mondo dello spettacolo hanno ricevuto commenti non richiesti sul proprio corpo. Tra questi, anche Alena Seredova, alla quale un utente ha scritto: “Sei più bella adesso che sei più formosa che quando eri giovane”. La showgirl ha scelto di rispondere con fermezza.

Situazione analoga per Belen Rodriguez, che ha reagito a un’osservazione sulla sua presunta magrezza. “Sei bella ma diventata troppo magra”, le era stato scritto. La replica non si è fatta attendere: “Ad essere sincera, ho preso 4 chili e li adoro”.