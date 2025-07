Puglia notte di sangue,: colpi di arma da fuoco e ferite da taglio, una persona è gravissima

Tre uomini di Latiano sono rimasti feriti nella notte in circostanze distinte ma ravvicinate; uno è in rianimazione in gravi condizioni. Indagano i carabinieri.

Spari e ferite da taglio in due distinti episodi

Una notte di tensione ha sconvolto Latiano, dove tre persone sono rimaste ferite in episodi distinti ma avvenuti nello stesso intervallo temporale. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale “Perrino” di Brindisi. Le condizioni di uno di loro sono particolarmente gravi. Si tratta di due fratelli, entrambi residenti a Latiano, coinvolti in due differenti episodi violenti. Il primo è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco alle gambe, mentre il secondo ha riportato ferite da arma da taglio alla schiena. Quest’ultimo è stato subito trasferito nel reparto di Rianimazione, dove si trova attualmente in prognosi riservata.

I due fratelli sono stati i primi ad arrivare in ospedale, feriti quasi in contemporanea ma in circostanze diverse. L’aggressione ai loro danni ha subito fatto scattare le indagini dei carabinieri, i quali stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare l’eventuale connessione tra gli episodi.

Un terzo ferito nella stessa notte, indagini in corso

Poco prima della mezzanotte, un terzo uomo, anch’egli residente a Latiano, è giunto al pronto soccorso del “Perrino” con ferite da arma da fuoco. In questo caso, secondo fonti sanitarie, le condizioni non sarebbero gravi. Anche su questo episodio sono in corso accertamenti da parte dei militari dell’Arma, che non escludono il collegamento con i ferimenti avvenuti poco prima.

Gli inquirenti stanno vagliando ogni pista, compresa quella del possibile regolamento di conti. A rafforzare questa ipotesi ci sarebbe un precedente: uno dei due fratelli feriti sarebbe stato già accoltellato nel marzo scorso, sempre a Latiano. Il nuovo episodio di violenza ha acceso l’attenzione degli investigatori, che stanno cercando elementi utili per comprendere se vi sia un legame tra i fatti di ieri e quelli precedenti.