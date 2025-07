Fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna mentre giocavano in giardino: ricoverati in gravissime condizioni

Due bambini di 8 e 10 anni sono stati morsi da un cane mentre si trovavano nel giardino della casa della nonna, sul litorale romano.

Bambini attaccati da un rottweiler mentre giocavano in giardino

Due fratelli di 8 e 10 anni sono rimasti feriti in modo grave dopo essere stati aggrediti da un rottweiler nel giardino di una villetta a Lavinio Lido di Enea, località costiera nei pressi di Roma. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, mentre i bambini si trovavano nell’abitazione della nonna, proprietaria dell’animale.

Secondo le prime informazioni raccolte, i due piccoli stavano giocando all’esterno quando il cane, che appartiene alla stessa famiglia, li ha improvvisamente attaccati. Il rottweiler, dotato di regolare microchip, sarebbe riuscito a scavalcare una recinzione prima di avventarsi sui bambini, provocando gravi lesioni.

Le condizioni dei fratellini sono apparse subito critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che, vista la gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Entrambi i bambini sono stati trasportati in codice rosso in due diversi ospedali della zona. Al momento, pur essendo ricoverati in gravi condizioni, non sarebbero in pericolo di vita.

Indagini in corso per ricostruire l’accaduto

L’episodio è al vaglio dei carabinieri, intervenuti subito dopo l’allarme. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione le dinamiche dell’aggressione, comprese le modalità con cui l’animale sia riuscito a oltrepassare la recinzione interna del giardino.

Il cane è stato affidato al servizio veterinario per gli accertamenti di rito e per valutare eventuali misure da adottare in base a quanto emergerà dalle indagini. Non è chiaro se l’animale avesse già manifestato comportamenti aggressivi in passato o se si sia trattato di una reazione improvvisa.