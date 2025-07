Ilary Blasi a ruota libera: “Con Chanel devo avere tanta pazienza, non è semplice”

La conduttrice racconta la sua esperienza a Battiti Live e condivide aspetti personali legati alla maternità e alla relazione con Bastian.

Battiti Live, l’emozione del palco e i nuovi compagni di viaggio

Ilary Blasi, conduttrice dell’edizione 2024 di Battiti Live, ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, parlando della sua partecipazione allo show musicale in onda su Canale 5. Le puntate, registrate in diverse località della Puglia, andranno in onda il 7, 14, 21, 28 luglio e 4 agosto.

Accanto a lei ci sono Alvin, già collaudato partner televisivo, e Nicolò De Devitiis, al suo debutto sul palco del programma. Blasi ha espresso entusiasmo per l’atmosfera estiva dello show: “Ho sempre amato i programmi estivi, la musica mi mette allegria. C’è qualcosa di magico nel presentare su un palco all’aperto, con davanti il mare, la gente e quei tramonti spettacolari”.

Nel corso dell’intervista ha anche rivelato di non conoscere alcuni degli artisti in scaletta: “Tanti artisti presenti a Battiti Live non li conoscevo, musicalmente sono un po’ antica”. Nonostante ciò, ha apprezzato molte delle esibizioni, citando in particolare alcune canzoni: “Adoro ‘Serenata’ di Alessandra Amoroso e Serena Brancale. Canto anche ‘Maschio’ di Annalisa e ‘Oh ma’ di Rocco Hunt e Noemi”.

Sull’intesa con Alvin, la conduttrice ha sottolineato la sintonia che li lega, anche al di fuori della tv: “Con Alvin c’è molta confidenza. So che posso prenderlo in giro e lui fa lo stesso con me. Succede anche nella vita di tutti i giorni. Poi, lo ammetto: più uno si offende e più mi diverto (ride)”.

Tra figli, routine e la relazione con Bastian

Durante l’intervista, Ilary Blasi ha parlato anche della sfera privata, soffermandosi sul rapporto con i figli e la relazione con il compagno Bastian. La conduttrice ha raccontato le difficoltà nel conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari, ammettendo: “È difficile”.

Blasi ha spiegato di dover gestire una routine molto intensa, che richiede equilibrio e attenzione costante, soprattutto in relazione al benessere dei figli. Ha citato in particolare la figlia Chanel, oggi adolescente, con la quale il rapporto continua a evolversi: “La vedo cambiare, crescere, diventare grande, e questo mi emoziona ma richiede anche tanta pazienza”.

Parlando invece di Bastian, l’imprenditore con cui ha iniziato una relazione dopo la separazione da Francesco Totti, ha preferito mantenere il riserbo, limitandosi a confermare la presenza dell’uomo nella sua vita. Nessun dettaglio aggiuntivo, ma un tono sereno e misurato che lascia intendere un momento stabile dal punto di vista affettivo.