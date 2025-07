Caso Legrottaglie, il Viminale paga le spese legali degli agenti indagati: ‘Lo Stato è con loro’

Il Ministero dell’Interno ha coperto i costi legali dei poliziotti coinvolti nel conflitto a fuoco in cui è morto Michele Matropietro, accusato di aver ucciso un carabiniere.

Spese legali coperte dal Viminale per gli agenti coinvolti

Il Ministero dell’Interno ha provveduto, nella giornata di martedì 1° luglio, ad anticipare le spese legali sostenute dal viceispettore Ivan Lupoli e dal sovrintendente Giuseppe Cavallo, i due agenti attualmente indagati per la morte di Michele Matropietro, avvenuta nel corso di un conflitto a fuoco. L’uomo era sospettato di aver ucciso il brigadiere dei carabinieri Carlo Legrottaglie lo scorso 12 giugno nel territorio del Brindisino.

A rendere noto l’accredito è stato l’avvocato Antonio Maria La Scala, legale dei due agenti insieme all’avvocato Giorgio Carta. Il professionista ha evidenziato come il gesto del Viminale rappresenti non solo un aiuto concreto, ma anche un’importante manifestazione di fiducia da parte dello Stato verso chi opera sul campo. “Esprimo sincera gratitudine – ha dichiarato La Scala – al ministro Piantedosi e a tutto il personale del Ministero dell’Interno per l’attenzione concreta riservata a questa vicenda. La rapidità dell’intervento è segno tangibile di uno Stato che non lascia soli i propri uomini. Questo accreditamento rappresenta non solo un sostegno pratico, ma anche un riconoscimento morale fondamentale per chi ogni giorno rischia la vita per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Lupoli e Cavallo ricevuti dalle istituzioni dopo l’indagine

Dopo l’avvio dell’inchiesta, il viceispettore Lupoli e il sovrintendente Cavallo sono stati ricevuti anche dalle massime cariche istituzionali. Nei giorni successivi agli eventi, i due agenti hanno incontrato il presidente del Senato Ignazio La Russa e lo stesso ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a conferma dell’attenzione che le istituzioni stanno riservando alla vicenda.

La morte di Michele Matropietro, ritenuto il presunto autore dell’omicidio del brigadiere Legrottaglie, è avvenuta nel corso di una delicata operazione di polizia culminata in uno scontro a fuoco. L’inchiesta in corso mira a chiarire le dinamiche dell’azione e le responsabilità dei soggetti coinvolti.