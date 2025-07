Bari, palazzina evacuata in via Giulio Petroni: paura tra i residenti per rischio crollo “Abbiamo sentito scricchiolii”

Rumori anomali e panico nel quartiere Carrassi: una decina di famiglie fuori casa. L’edificio resta sotto sequestro in attesa di verifiche strutturali.

Evacuazione in via Giulio Petroni: l’allarme scatta nel pomeriggio

Momenti di tensione oggi pomeriggio a Bari, nel quartiere Carrassi, dove una palazzina è stata evacuata per rischio crollo. L’allarme è scattato quando alcuni residenti di via Giulio Petroni, all’altezza dell’incrocio con via Montello, hanno udito forti scricchiolii provenire dall’interno dello stabile. Preoccupati, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno disposto l’allontanamento immediato degli inquilini, in attesa di verifiche tecniche. Alcune famiglie si erano già radunate in strada prima dell’arrivo delle squadre di emergenza, visibilmente spaventate da quanto stava accadendo.

Tecnici al lavoro per accertare le condizioni dell’edificio

Dopo un primo sopralluogo, gli esperti hanno confermato la necessità di evacuare l’intera palazzina per effettuare rilievi approfonditi sulla tenuta strutturale. Le verifiche sono ancora in corso per capire se ci siano stati cedimenti o infiltrazioni che possano aver compromesso la stabilità dell’immobile.

L’edificio è stato transennato e resta sotto sequestro tecnico, con l’accesso interdetto per motivi di sicurezza. Sul posto sono al lavoro anche i tecnici comunali, impegnati nel monitoraggio dell’intera area.

Residenti fuori casa, si attendono aggiornamenti

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita e non si segnalano danni agli edifici adiacenti, ma l’allerta rimane alta. Le circa dieci famiglie che abitano nello stabile sono state temporaneamente accolte da parenti o amici, in attesa di aggiornamenti.

Nelle prossime ore, i vigili del fuoco diffonderanno un report ufficiale con gli esiti delle ispezioni e le eventuali misure da adottare per la messa in sicurezza dell’immobile. Intanto, l’intera zona è presidiata per evitare rischi alla cittadinanza.