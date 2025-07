Sondaggi 2025, Tajani sorride: Forza Italia cresce. FdI e M5S giù, Pd e Lega fermi

Forza Italia guadagna consensi nell’ultimo sondaggio SWG per La7. Flessione per il partito di Meloni e per i 5 Stelle. Nessuna variazione per Pd e Lega.

Forza Italia in crescita, Fratelli d’Italia perde consensi

Nel nuovo sondaggio politico settimanale realizzato da Swg per La7, pubblicato il 30 giugno, emerge una tendenza chiara: Forza Italia guadagna terreno, mentre Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle perdono punti. Il partito guidato da Antonio Tajani cresce dello 0,2%, arrivando all’8,3%, rafforzando così la propria posizione all’interno della coalizione di centrodestra.

Al contrario, il partito della premier Giorgia Meloni, pur restando ampiamente in testa, perde lo 0,3%, scendendo al 30,3%. Anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte arretra di uno 0,1%, fermandosi al 12,3%. Stabili invece Partito Democratico (23%) e Lega (8,2%), che non registrano alcuna variazione rispetto alla rilevazione precedente del 23 giugno.

Centro e sinistra: piccoli movimenti tra i partiti minori

Nel campo centrista e progressista, Alleanza Verdi-Sinistra cresce di 0,1 punti, attestandosi al 6,6%. Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,2%, salendo al 3,8%, così come +Europa, che raggiunge l’1,7%. In calo invece Italia Viva di Matteo Renzi, che perde lo 0,1% e ora si attesta al 2%. Le altre liste fanno registrare una flessione complessiva dello 0,2%.

Interessante anche l’aumento dell’1% tra coloro che ora si esprimono in merito alle intenzioni di voto: un segnale che, superate le elezioni locali e i referendum, l’interesse degli elettori sembra tornare ad accendersi in vista delle prossime regionali e dell’autunno politicamente decisivo.