Vannacci stronca Ilaria Salis: “Critica il matrimonio di Bezos ma vende libri su Amazon”

Il Generale replica all’eurodeputata di sinistra che ha contestato le nozze del magnate a Venezia: “Ipocrisia pura, usa la sua piattaforma”

Il Generale Roberto Vannacci, ora eurodeputato della Lega, è tornato all’attacco contro Ilaria Salis. Dopo gli scontri verbali della campagna elettorale, l’ex militare ha colto l’occasione per criticare l’europarlamentare di sinistra per le sue dichiarazioni contro il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia.

Secondo Vannacci, la protesta della Salis contro le nozze del magnate statunitense, definite “un insulto alla giustizia sociale”, stride con il fatto che la stessa attivista venda il proprio libro sulla piattaforma Amazon, la stessa fondata proprio da Bezos.

Attraverso un lungo intervento sui social, Ilaria Salis ha criticato duramente le nozze veneziane del fondatore di Amazon, sostenendo che in un mondo lacerato dalle disuguaglianze, eventi simili siano inaccettabili:

“Quella che gli apologeti del capitalismo – sempre più simili a una setta di fondamentalisti religiosi – chiamano INVIDIA sociale, si chiama in realtà desiderio di GIUSTIZIA sociale. Come un tempo i cortigiani del Re, arrivano a difendere l’indifendibile quando il popolo osa mettere in discussione i privilegi dei ricchi e dei potenti…”