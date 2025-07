Dimentica il figlio in auto sotto il sole: bimbo di 2 anni muore dopo ore di agonia

Il piccolo è rimasto chiuso in auto sotto i 36 gradi per circa quattro ore. Il padre si era recato al lavoro dimenticandolo nel veicolo.

Tragedia a Valls: il bambino dimenticato in auto muore per il caldo

Un bambino di circa due anni e mezzo è deceduto a Valls, in Catalogna, dopo essere rimasto per diverse ore chiuso all’interno di un’automobile sotto il sole. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, il piccolo sarebbe stato dimenticato involontariamente dal padre, che si era recato al lavoro lasciando l’auto parcheggiata nella zona industriale della città. Le temperature, nelle ore centrali della giornata, hanno raggiunto i 36 gradi, un dato che rende plausibile l’ipotesi di un colpo di calore come causa del decesso.

Il bambino sarebbe rimasto all’interno dell’abitacolo tra le 12 e le 15, in condizioni climatiche estreme. Solo l’autopsia, già disposta, potrà stabilire con esattezza le cause della morte. A dare l’allarme sarebbe stato un passante, che ha notato qualcosa di anomalo e ha ipotizzato la presenza di un minore in difficoltà all’interno della vettura.

Il padre in stato di shock dopo l’accaduto

Il padre, impiegato in un’azienda della zona, è stato avvertito della situazione e ha immediatamente lasciato il posto di lavoro per raggiungere l’auto. Ha provato a portare il figlio in un luogo più fresco, ma i tentativi di soccorso si sono rivelati vani. All’arrivo dei servizi di emergenza, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. L’uomo è stato colto da un grave stato di shock.

La polizia catalana ha avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e verificare le circostanze in cui il bambino è rimasto da solo all’interno del veicolo. Per ora non risultano provvedimenti ufficiali a carico del padre, ma saranno gli accertamenti a stabilire eventuali responsabilità.

Un episodio analogo si era verificato lo scorso maggio a Linares, in provincia di Jaén, dove un bambino di 20 mesi era morto dopo essere stato lasciato in auto dal padre affidatario. Anche in quel caso, la causa della morte era stata un colpo di calore, come accertato dall’autopsia.