Puglia, cosparge la compagna di benzina e tenta di darle fuoco, la donna si salva perchè non funzionava l’accendino

Una donna ha rischiato la vita dopo essere stata cosparsa di benzina dal compagno: l’accendino non funzionava, riuscendo così a fuggire e salvarsi.

Tentato omicidio dopo anni di violenze

Un uomo di 40 anni, residente a Casarano, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le accuse nei suoi confronti sono gravi: tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’episodio più recente si è verificato il 4 giugno, quando avrebbe tentato di dare fuoco alla compagna dopo averla cosparsa di benzina.

L’uomo avrebbe prima minacciato verbalmente la donna, poi sarebbe passato all’azione, rovesciando su di lei il contenuto di una tanica di carburante. La donna si è salvata solo grazie a un imprevisto: l’uomo non riusciva a trovare l’accendino. Questa circostanza le ha permesso di fuggire e chiedere aiuto a un vicino, che ha immediatamente allertato i carabinieri.

Una lunga storia di abusi e privazioni

Le indagini condotte successivamente hanno permesso di far emergere un quadro di violenze protratte nel tempo. La donna, infatti, avrebbe subito maltrattamenti sin dal 2017. I soprusi sarebbero stati sistematici, impedendole anche di svolgere attività quotidiane come recarsi al lavoro o utilizzare l’automobile per necessità personali.

Secondo gli elementi raccolti dagli investigatori, l’uomo avrebbe esercitato un controllo costante e oppressivo, privando la compagna dell’autonomia e dei bisogni essenziali. Le testimonianze e le prove raccolte sono state ritenute sufficienti dal giudice per l’emissione della misura cautelare.

L’uomo si trova ora detenuto presso il carcere competente, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.