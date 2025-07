Puglia, mamma muore a 29 anni in un frontale: i figli di 1, 3 e 7 anni erano con lei

La donna era stata ricoverata in rianimazione dopo un violento scontro frontale con un’auto: i medici hanno avviato la procedura di accertamento della morte cerebrale.

Scontro frontale tra due auto lungo la costa

È deceduta la donna di 29 anni rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto il 30 giugno lungo la litoranea che collega Salve a Torre Pali, nel basso Salento. La vittima, originaria di Salve, si trovava alla guida di una Ford C-Max in compagnia dei suoi tre figli, di appena 1, 3 e 7 anni, quando si è verificato uno scontro con un Fiat Doblò su cui viaggiava una coppia di turisti.

Le condizioni della giovane madre sono apparse da subito critiche. Trasportata d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Nella giornata del 2 luglio, i medici hanno dato avvio al protocollo di accertamento della morte cerebrale, come previsto nei casi in cui non ci sia più attività neurologica rilevabile.

A bordo anche i suoi tre bambini piccoli

La tragedia ha colpito profondamente il territorio, anche per la presenza dei tre figli piccoli all’interno dell’abitacolo. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, i bambini non avrebbero riportato conseguenze gravi, ma sono stati sottoposti a controlli e osservazione presso la struttura sanitaria.

Lo scontro tra i due veicoli è avvenuto in un tratto di strada molto frequentato, specie durante il periodo estivo, per la vicinanza con le spiagge di Pescoluse e Torre Pali. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’impatto, ma non sono ancora stati resi noti dettagli ufficiali sulle eventuali responsabilità.