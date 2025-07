Cristina Plevani è la vincitrice dell’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi e devolve metà del premio in beneficenza

Dopo una finale ricca di colpi di scena, Cristina Plevani si aggiudica la vittoria e il montepremi, battendo Mario Adinolfi e Jey Lillo al televoto.

La vittoria di Cristina Plevani al termine della finale

Cristina Plevani è la vincitrice dell’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi, uno dei reality più seguiti della stagione televisiva. La proclamazione è arrivata nel corso dell’ultima puntata, condotta da Veronica Gentili, che ha accompagnato il pubblico fino al verdetto finale. La concorrente ha superato al televoto Mario Adinolfi, classificatosi secondo, e Jey Lillo, arrivato terzo.

Il premio in palio, pari a 100.000 euro in gettoni d’oro, verrà per metà devoluto in beneficenza. La stessa vincitrice ha dichiarato: “Devolverò una parte a una onlus che aiuta ragazzi speciali e una parte a Medici senza frontiere”, sottolineando la volontà di condividere il successo anche con realtà impegnate nel sociale.

Durante il suo discorso conclusivo, la Plevani ha ringraziato i compagni d’avventura e il pubblico: “Mi sentivo non adatta, fuori posto, ma ringrazio tutti i naufraghi, anche a chi sto antipatica. Eravamo un gruppo e grazie a voi per avermi dato questa seconda possibilità”. Ha poi concluso con una battuta sul traguardo raggiunto: “Questo è il secondo premio, ci salgo sopra e col cavolo che scendo”.

I momenti salienti dell’ultima puntata

La finale ha ripercorso l’ultima settimana dei concorrenti, segnata da prove impegnative e momenti emozionanti. L’eliminazione di Teresanna Pugliese, battuta al televoto da Jey Lillo, ha aperto la serata. A seguire, tutti i naufraghi hanno potuto specchiarsi dopo due mesi di permanenza in Honduras, scoprendo i cambiamenti fisici vissuti durante l’esperienza.

Omar Fantini è stato indicato come il concorrente che ha perso più peso, mentre Mario Adinolfi ha raccontato con ironia la sua trasformazione, avendo perso 26 kg: “Un’impresa, grazie a chi non mi ha fatto mangiare”, ha detto. La stessa Cristina Plevani, visibilmente commossa, ha parlato del percorso interiore vissuto sull’isola: “Ho toccato il fondo, ma sono felice di averlo toccato”.

Momenti di tensione si sono vissuti con l’incidente occorso a Loredana Cannata durante la prova di apnea. I suoi capelli si sono incastrati nei pressi della gabbia subacquea, rendendo necessario l’intervento tempestivo dello staff per farla risalire. Poco dopo, l’attrice è stata eliminata dal televoto.

La serata si è chiusa con la proposta di matrimonio di Paolo Vallesi, in studio, alla propria compagna, aggiungendo un ulteriore momento di emozione a una puntata già intensa.