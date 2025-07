Isola dei Famosi, momenti di panico: Loredana Cannata resta incastrata sott’acqua, lo staff si precipita da lei

Durante la finale del reality, la concorrente è rimasta bloccata in apnea: provvidenziale l’intervento dello staff per liberarla e farla riemergere.

Incidente in acqua durante la prova finale

Attimi di forte tensione si sono verificati nel corso della puntata conclusiva dell’Isola dei Famosi 2025, quando Loredana Cannata, impegnata nella prova di apnea, è rimasta incastrata sott’acqua. La concorrente stava cercando di superare il limite temporale di un minuto e trenta secondi quando i suoi capelli si sono aggrovigliati alla sbarra di sostegno presente nella gabbia.

Impossibilitata a risalire in superficie, la naufraga ha vissuto momenti di grande difficoltà prima che lo staff del programma intervenisse rapidamente per aiutarla a liberarsi. Una volta riportata a galla, Loredana Cannata ha rassicurato tutti dichiarando: “Sto bene”. Ha poi descritto l’accaduto con queste parole: “Si erano incastrati i capelli. Pensavo di non farcela, stavo cercando di tornare su. Prendevo acqua e ho pensato che potevo non farcela. Ma ho superato la prova”.

L’intervento tempestivo dello staff ha evitato il peggio

La concorrente ha spiegato di aver tentato di liberarsi strappandosi i capelli, cercando disperatamente di emergere per respirare. Una volta al sicuro, ha raccontato di aver battuto la testa più volte contro la sbarra della gabbia, riportando un leggero gonfiore: “Mi è venuto un bozzolo dietro alla testa”, ha riferito.

La scena ha colpito anche i presenti in studio. Veronica Gentili, conduttrice del programma, ha commentato: “Ci siamo terrorizzati, menomale che è arrivato subito l’aiuto”. Anche Pierpaolo Pretelli, presente in studio, ha elogiato il personale tecnico: “Grande squadra dietro alle telecamere, che tempismo”.

L’episodio si è risolto senza conseguenze gravi, ma ha generato momenti di forte apprensione tra il pubblico e i compagni di gioco della concorrente. L’intervento immediato dello staff ha evitato complicazioni, permettendo alla concorrente di riprendersi rapidamente e proseguire la sua partecipazione fino alla conclusione della finale.