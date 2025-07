Scomparsa con i figli di 2 e 9 anni, si cerca Loredana Elena Chimu, l’ultimo messaggio del bambino al padre: “Mamma ci porta al Luna park”

La donna è sparita il 28 giugno dopo aver lasciato la sua abitazione con i due bambini a bordo di un’auto. Indagini in corso in tutto il territorio nazionale.

Uscita di casa e sparita con i figli

È stata avviata una ricerca su scala nazionale per rintracciare Loredana Elena Chimu, 41 anni, originaria di Livorno, scomparsa nella mattinata del 28 giugno insieme ai suoi due figli minorenni, di 2 e 9 anni. Secondo quanto ricostruito, la donna ha lasciato l’abitazione con i bambini a bordo di una Citroen C1 nera, targa DY973XX, senza fornire indicazioni sulla destinazione.

Le prime segnalazioni sono state inoltrate ai carabinieri e alla Polizia, che hanno avviato le indagini. Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ha confermato di aver ricevuto alcune informazioni da privati cittadini, successivamente trasmesse alle autorità competenti. L’ultima posizione utile del cellulare di Loredana risale a Torino, dove il segnale è stato localizzato. Da quel momento, però, non si registrano ulteriori tracce.

Messaggio del figlio e oggetti lasciati in casa

A far scattare l’allarme è stato il padre del figlio maggiore, allertato da un messaggio che il bambino gli aveva inviato poco prima della scomparsa: “Mamma ci porta al lunapark”. Dopo quel contatto, il telefono del piccolo ha smesso di essere raggiungibile. Entrambi i figli sono nati da relazioni differenti, entrambe concluse. La donna, prima di allontanarsi, avrebbe messo in vendita i mobili della casa in affitto tramite un annuncio su Facebook e lasciato l’animale domestico nell’appartamento.

Il padre del bimbo di 9 anni ha riferito di aver avvisato anche il genitore del più piccolo. Da quel momento, è stato avviato un monitoraggio esteso del territorio. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la donna potrebbe non viaggiare da sola.

Identikit e dettagli fisici

Loredana Elena Chimu è alta 1,65 metri, ha capelli castani lunghi e occhi marroni. Presenta alcuni tatuaggi visibili, tra cui una tigre sul braccio destro e una fenice. Il bimbo più piccolo, di 2 anni, ha capelli castani mossi e occhi marroni, e potrebbe essere trasportato in un passeggino grigio scuro della marca Lionello, riconoscibile per il manubrio con inserti marroni. Il fratello maggiore, 9 anni, è alto circa 1,30 metri, ha capelli castano chiaro rasati ai lati, raccolti spesso in una coda, e occhi castani.

L’auto usata per la partenza sarebbe stata acquistata circa un mese fa. È emerso che la donna avrebbe chiesto un prestito a una coppia di conoscenti a Torino, ma senza ottenerlo. Le ricerche proseguono in tutta Italia.