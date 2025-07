Stefano De Martino, estate in villa a Posillipo, chi partecipa alle sue feste è tenuto ad un obbligo imposto dal padrone di casa

Il conduttore trascorre le vacanze nella villa a Napoli tra party privati e gite in barca. Rigoroso il divieto di pubblicare foto sui social.

Eventi notturni esclusivi nella residenza a Posillipo

L’estate di Stefano De Martino, dopo la lunga stagione televisiva alla conduzione di Affari Tuoi, si sta svolgendo tra momenti di relax e serate mondane. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, il conduttore avrebbe scelto come base per le vacanze la sua villa a Posillipo, affacciata sul Golfo di Napoli, del valore stimato di 2 milioni di euro. Proprio in questa residenza, immersa nel verde e lontana da occhi indiscreti, si svolgerebbero in questi giorni alcune feste private che vedono la partecipazione di un ristretto gruppo di invitati.

La rubrica del magazine firmata da Alberto Dandolo parla di “serate riservatissime” organizzate da De Martino nel giardino della villa, dove, a bordo piscina, si tengono eventi esclusivi protetti dalla riservatezza più totale. Il profilo basso sarebbe garantito non solo dalla selezione degli ospiti, ma anche da un’esplicita richiesta del padrone di casa: durante queste occasioni sarebbe “severamente vietato postare foto o video sui social”.

Feste private e giri in barca nel Mediterraneo

Secondo le indiscrezioni, la villa si sarebbe trasformata in un punto di riferimento dell’estate partenopea per amici stretti e volti noti della città. Gli abitanti del quartiere avrebbero notato un frequente via vai di ospiti e il prolungarsi delle attività fino a notte fonda. Si parla di “ragazze statuarie, cene tra amici e bagni al chiaro di luna”, dettagli riportati sempre dalla rivista, che sottolinea anche la grande generosità del conduttore nel garantire un’ospitalità di alto livello.

Dopo questo periodo trascorso a Napoli, Stefano De Martino avrebbe programmato una seconda parte delle vacanze da trascorrere insieme al figlio Santiago. Tra le mete previste ci sarebbero diverse località del Mediterraneo, da raggiungere a bordo del suo elegante gozzo, con cui intende navigare per qualche settimana all’insegna del relax.