Sondaggi 2025, stop per FdI, scende anche il Pd, sale M5S

Secondo la Supermedia, FdI perde quasi un punto. Ma un solo istituto rileva davvero il calo: il quadro è meno chiaro di quanto sembri.

FdI resta primo ma scivola sotto il 30%

I nuovi dati della Supermedia dei sondaggi politici fanno suonare più di un campanello d’allarme per diversi partiti. In particolare, il partito della premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, pur restando saldamente il primo, si attesta al 29,1%, in calo di quasi un punto percentuale rispetto a due settimane fa.

Una flessione che potrebbe apparire significativa a una prima lettura, ma che merita un’analisi più attenta. Infatti, la variazione negativa è influenzata in modo deciso dal risultato di un singolo istituto demoscopico: Ipsos, che attribuisce a FdI un 28,2%, il dato più basso tra quelli aggregati.

Il dato Ipsos considerato un outlier

Proprio il sondaggio Ipsos sembra aver trascinato verso il basso la media, risultando un vero e proprio “outlier”. Sebbene il dato rilevato sia inferiore rispetto ad altri istituti, va precisato che si tratta comunque di una crescita rispetto alla rilevazione precedente dello stesso Ipsos, che segnava una percentuale ancora più bassa.

Questo significa che, pur essendo in apparenza un segnale negativo, il calo non ha un carattere uniforme tra tutti gli istituti presi in considerazione dalla Supermedia. In altre parole, il trend potrebbe non essere reale, ma legato a una singola anomalia statistica.

Meloni osservata speciale, ma nessun allarme vero

Per ora, dunque, non si può parlare di una crisi nei consensi per Meloni. Tuttavia, il dato stimola riflessioni nei partiti di maggioranza e opposizione, a caccia di segnali che possano indicare un mutamento nei sentimenti dell’elettorato.

Il partito della premier rimane comunque ampiamente il primo, con un vantaggio consistente rispetto al secondo partito, il Partito Democratico, fermo intorno al 22,5%. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il calo rilevato da Ipsos sarà confermato o smentito da altri istituti.