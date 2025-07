Il Grande Fratello cambia volto: nuova edizione con soli sconosciuti, senza Alfonso Signorini, e durata ridotta a 80 giorni

Ritorno alle origini per il reality di Canale 5: in autunno solo concorrenti non famosi, nuova conduzione e formula più breve. Signorini atteso nel 2026.

Un’edizione inedita per il Grande Fratello

La prossima edizione del Grande Fratello, in onda da ottobre su Canale 5, segnerà un netto cambio di direzione rispetto agli ultimi anni. Il celebre reality show, dopo una lunga parentesi incentrata sui personaggi del mondo dello spettacolo, tornerà ad accogliere nel cast esclusivamente concorrenti non noti al pubblico. Una scelta che mira a recuperare lo spirito delle prime stagioni, quando l’attenzione era tutta rivolta alla spontaneità e all’interazione tra persone comuni.

A rendere nota la novità è stato l’account X Master-CiaoMaurizio, da tempo considerato vicino agli ambienti Mediaset per quanto riguarda le anticipazioni sui programmi televisivi. L’indiscrezione, poi confermata da fonti interne, preannuncia un’edizione radicalmente diversa, concepita per riportare al centro la narrazione delle vite quotidiane e delle dinamiche reali tra gli inquilini della Casa.

Durata più breve e conduttore ancora top secret

Tra le altre novità di rilievo, anche la durata complessiva del programma, che sarà significativamente ridotta: la nuova edizione si svilupperà in appena 80 giorni, in netto contrasto con i cicli precedenti che superavano spesso i 150 giorni. L’obiettivo è rendere il racconto più concentrato ed evitare i cali di interesse nella fase finale, spesso ritenuta ripetitiva dagli spettatori.

Un altro cambiamento importante riguarda la conduzione. Alfonso Signorini, volto simbolo del programma dal 2020, non guiderà la prossima edizione. La sua assenza, tuttavia, non sarà definitiva. Secondo quanto trapelato, il giornalista tornerà nel 2026 con una versione del reality incentrata sui personaggi storici che hanno fatto la fortuna del format, una sorta di edizione celebrativa riservata agli ex concorrenti più amati.

Per il nuovo corso del reality, il nome del conduttore o della conduttrice non è stato ancora ufficializzato. Tuttavia, tra i candidati in lizza, spicca Veronica Gentili, reduce da una buona prova alla guida dell’Isola dei Famosi, e considerata tra i volti più solidi del palinsesto di Mediaset.