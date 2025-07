Temptation Island, Alessio sconvolge Sonia: “Ho chiesto di sposarla solo per gratitudine”

Il concorrente mette in discussione il rapporto con la fidanzata Sonia già nella prima puntata del programma, lasciandola senza parole con dichiarazioni inaspettate.

Le rivelazioni di Alessio scuotono il villaggio

La nuova edizione di Temptation Island si apre con una frattura emotiva già nelle prime ore di permanenza nel villaggio. Tra le coppie in gioco, quella formata da Alessio e Sonia M è subito al centro dell’attenzione per le parole forti pronunciate dal ragazzo davanti alle telecamere, all’insaputa della compagna. Alessio, poco dopo l’ingresso nel villaggio dei fidanzati, svela la vera ragione che lo ha spinto a partecipare al programma: “Sonia non sa la reale motivazione per la quale ho scritto a Temptation. Non le ho mai parlato delle vere motivazioni perché l’avrei distrutta dal punto di vista emotivo. Non so se la amo o se non l’ho mai amata”.

Il ragazzo racconta di non provare più entusiasmo nella relazione e confessa di aver confuso, forse, la gratitudine per amore: “Mi ha dato un tetto sulla testa, autonomia, la possibilità di inseguire i miei sogni. Ma le ho fatto la proposta di matrimonio solo per riconoscenza”. Alessio dichiara di vivere in uno stato di insoddisfazione personale e afferma di non sentire più emozioni nella vita di coppia: “Mi manca provare le farfalle nello stomaco, ho bisogno di emozioni, altrimenti sento che sto sprecando tempo”.

La reazione di Sonia alle parole del fidanzato

La visione dei video manda Sonia nello sconforto, ma la ragazza non cede alla commozione. Nel confronto con le altre fidanzate, si dice delusa e umiliata: “Io gli ho dato tutto: casa, studio, casa al mare. Ma il dubbio su di lui l’ho sempre avuto”. In lacrime trattenute, esprime il suo stupore per le modalità con cui il compagno ha deciso di comunicare il suo malessere: “Non puoi arrivare il primo giorno e rovesciare tutto così, ha 40 anni, non è un ragazzino”.

Il colpo finale arriva con un altro filmato, in cui Alessio ammette: “Quando vedo una donna che mi piace me la immagino. Sono un sognatore, la cosa fisica per me è importante”. Sonia, visibilmente scossa, commenta: “O mi ha nascosto dei lati della sua personalità o sto con una persona che non conosco. Se mi ha usata, dovrebbe vergognarsi”.