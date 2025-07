Sondaggi 2025, FdI primo partito, calo Pd, guadagna terreno M5S, giù FI e su Lega

FdI al 29,1%, in calo di quasi un punto. Il Pd scende, il M5S cresce. Male Renzi, per la prima volta sotto il 2%.

Fratelli d’Italia guida ma perde terreno, Pd in flessione

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nella nuova Supermedia Agi/YouTrend, ma registra una flessione: si attesta al 29,1%, in calo di quasi un punto percentuale rispetto a due settimane fa. Un dato che, secondo l’analisi, non desta particolari preoccupazioni e che viene attribuito in parte alla rilevazione dell’istituto Ipsos, ritenuta un “outlier” per aver assegnato a FdI un valore più basso (28,2%) rispetto alla media, ma comunque in crescita rispetto al mese precedente.

Alle spalle di Fratelli d’Italia si posiziona il Partito Democratico guidato da Elly Schlein, che perde lo 0,3% e si ferma al 22,4%. Segue il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, in controtendenza positiva: guadagna lo 0,6% e sale al 12,7% delle intenzioni di voto.

Cresce la Lega, cala Forza Italia: stabili le posizioni nel centrodestra

Nel centrodestra, Forza Italia di Antonio Tajani perde lo 0,1% e scivola all’8,9%, mentre la Lega di Matteo Salvini recupera lo 0,2% e si porta all’8,6%. I due partiti restano ravvicinati nei sondaggi, con un lieve vantaggio per gli azzurri.

Quanto alle formazioni più piccole, Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni cala dello 0,2% e si attesta al 6,3%. Azione di Carlo Calenda cresce dello 0,1%, raggiungendo il 3,3%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,3% e scende all’1,9%: è la prima volta, dall’inizio della legislatura, che il partito dell’ex premier scivola sotto la soglia del 2%.

Centrodestra stabile al 47,3%, Renzi e +Europa sotto il 2%

Completano la classifica +Europa di Riccardo Magi, stabile all’1,8%, e Noi Moderati di Maurizio Lupi, che resta allo 0,9%. Sul fronte delle coalizioni, non si registrano variazioni significative: il centrodestra mantiene una posizione dominante, con il 47,3% dei consensi complessivi, a conferma di un equilibrio politico che, al momento, non sembra destinato a mutare nel breve termine.