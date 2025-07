Sondaggi 2025, FdI vola, Pd e Lega in calo, sale M5S, stabile FI

Fratelli d’Italia torna al 30,1% e Meloni si conferma prima nei consensi personali. Male Schlein, sorpassata da Conte nella fiducia.

Fratelli d’Italia in crescita, Pd e Lega in calo

Fratelli d’Italia consolida la sua posizione di primo partito nazionale, toccando il 30,1% nelle intenzioni di voto. Si registra una crescita dello 0,1% rispetto alla settimana precedente e dello 0,4% su base mensile. Un dato che riflette la tenuta del governo guidato da Giorgia Meloni, nonostante un contesto politico complesso, segnato da tensioni con la magistratura e scontri aperti con le opposizioni.

In flessione il Partito Democratico guidato da Elly Schlein, che si attesta al 21,6% (-0,3% in una settimana, -0,2% in un mese). Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si conferma terzo partito, salendo al 12% (+0,1 settimanale), pur restando sotto il dato mensile di inizio giugno.

Bene Forza Italia, che raggiunge l’11,1% con un lieve incremento (+0,1%). La Lega perde lo 0,1% e scivola all’8,5%. Avanza leggermente anche Alleanza Verdi-Sinistra, ora al 6,1%. Restano stabili Azione (3,4%) e Italia Viva (2%). +Europa di Riccardo Magi guadagna un decimale e sale all’1,6%.

Fiducia nei leader: Meloni resta in testa, Schlein perde terreno

Sul piano della fiducia personale, Giorgia Meloni mantiene un alto gradimento: 46,1% di pareri positivi. Il dato segna una lieve flessione settimanale (-0,1%) ma un incremento su base mensile (+0,1%). A conferma di una percezione stabile, anche in un mese segnato da criticità interne e internazionali.

Antonio Tajani conserva un solido 39,5% come vicepremier e ministro degli Esteri. In leggera crescita Giuseppe Conte, che sale al 30,7% e supera la segretaria dem Elly Schlein, in calo al 29,7% (-0,2%).

Più indietro Matteo Salvini con il 26,9% di fiducia. Carlo Calenda si ferma al 19,7%, seguito da Angelo Bonelli (16,1%), Nicola Fratoianni (15,8%) e Riccardo Magi (15,6%). In coda Matteo Renzi, con un gradimento del 13,4%.

Cresce la fiducia nel governo, positivo il giudizio per il 43%

La valutazione complessiva sull’operato del governo si attesta al 43% di consensi positivi, in crescita dello 0,2% su sette giorni e dello 0,9% su base mensile. Non ha fiducia il 50,1% degli intervistati, dato in leggera diminuzione (-0,1% settimanale, -0,4% mensile). Gli indecisi sono il 6,9%.

Il dato complessivo conferma il buon momento della coalizione di centrodestra, che mantiene la guida politica del Paese con un ampio margine, sostenuta da un’opinione pubblica tendenzialmente stabile nelle valutazioni.