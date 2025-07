Texas, il fiume travolge un campo estivo: almeno 24 morti e 23 ragazze disperse

Un’inondazione devastante ha colpito la contea di Kerr: travolto un centro estivo per ragazze. Oltre 20 vittime e ricerche ancora in corso.

Il fiume Guadalupe si alza di otto metri in 45 minuti: tragedia a San Antonio

Una drammatica inondazione ha colpito il Texas occidentale, provocando almeno 24 vittime e la scomparsa di 23 ragazze, secondo un bilancio ancora provvisorio diffuso dalle autorità. L’area più colpita è la contea di Kerr, nei pressi di San Antonio, dove il fiume Guadalupe ha esondato improvvisamente, innalzandosi di ben otto metri in appena 45 minuti.

Il disastro ha coinvolto una zona costellata di campeggi e strutture estive. Tra queste, il centro estivo cristiano femminile Mystic Camp, frequentato da 25 ragazze, quasi tutte ancora disperse. Il campo è stato completamente spazzato via dalla piena.

A confermare il bilancio è stato lo sceriffo della contea, Larry Leitha, mentre il vicegovernatore Dan Patrick ha sottolineato che molte delle vittime sono bambini. Le immagini diffuse mostrano fango e detriti trascinare via ogni cosa, lasciando dietro di sé distruzione e disperazione.

Centinaia di salvataggi, famiglie in ansia per i loro cari

I soccorritori hanno tratto in salvo 237 persone, alcune delle quali si erano rifugiate sui rami degli alberi per sfuggire alla furia dell’acqua. L’intervento delle autorità è stato immediato: il governatore Greg Abbott ha dichiarato zona disastrata ben 15 contee, tra cui Bandera, Comal, Concho, Kendall, Kimble, Llano, Mason e Tom Green.

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha attivato la Guardia Costiera e la FEMA per supportare le ricerche. Sul campo operano 14 elicotteri, 12 droni e nove squadre specializzate, per un totale di circa 500 soccorritori.

Nel frattempo, i social sono invasi da appelli di famiglie alla ricerca di notizie su figli, nipoti e parenti che si trovavano in uno dei tanti campi estivi della zona. I vigili del fuoco hanno diffuso una nota del Camp Mystic, in cui si parla di “inondazioni di livello catastrofico”.

Allerta massima e evacuazioni in corso: “Allontanatevi dal fiume”

Le autorità locali hanno intimato a chi vive nelle aree vicine al Guadalupe e ai suoi affluenti di abbandonare le abitazioni e cercare riparo in zone più elevate. La priorità resta ora la ricerca dei dispersi, in particolare delle giovani ospiti del campo.

Intanto, il presidente Donald Trump, raggiunto dalla notizia, ha definito l’accaduto “scioccante” e ha espresso cordoglio per le vittime. Le operazioni di soccorso continueranno fino al calare del sole, nella speranza di trovare sopravvissuti.