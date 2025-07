Morto Angelo Campani, direttore generale di Credem: colto da un malore in ufficio

Angelo Campani si è spento a 62 anni nella sede di Reggio Emilia. Inutile la corsa in ospedale. Profondo cordoglio nel gruppo bancario.

Il malore improvviso nella sede centrale di Reggio Emilia

Un malore improvviso ha stroncato la vita di Angelo Campani, direttore generale del Credito Emiliano (Credem), nella mattinata di venerdì 4 luglio. Il manager, 62 anni, si trovava nel suo ufficio nella sede centrale della banca, in via Emilia San Pietro a Reggio Emilia, quando si è sentito male. I colleghi hanno immediatamente chiamato il 118 e avviato i soccorsi.

Campani è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. La notizia ha profondamente colpito il mondo bancario e imprenditoriale emiliano.

Una vita in Credem: dalla rete commerciale alla guida del gruppo

Nato nel 1962, Angelo Campani aveva legato tutta la sua carriera professionale al gruppo Credem, entrando nel 1981 nella rete commerciale. Dopo una lunga e costante crescita interna, era stato nominato vice direttore generale, poi condirettore, fino alla nomina a direttore generale nel gennaio 2023, prendendo il posto di Nazzareno Gregori, con cui aveva collaborato per anni.

Stimato per il suo stile manageriale e per la profonda conoscenza del sistema bancario, Campani aveva guidato il gruppo con equilibrio e competenza in una fase complessa per l’economia e per l’intero comparto finanziario.

Il messaggio di cordoglio della banca e il futuro del gruppo

In una nota ufficiale, Credem ha espresso “profondo cordoglio” a nome del consiglio di amministrazione, degli azionisti e di tutti i dipendenti, stringendosi alla moglie, ai figli e alla famiglia di Campani. Il comunicato rassicura anche sulla continuità operativa del gruppo, garantita dalle deleghe già in essere.

Il consiglio di amministrazione è stato convocato per martedì 9 luglio, giorno in cui saranno assunte le decisioni necessarie alla luce della tragica scomparsa. Intanto, nel mondo bancario e tra chi ha conosciuto Angelo Campani, resta il dolore per la perdita di un professionista stimato e di un uomo profondamente legato alla sua azienda.