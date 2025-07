Puglia, va a fare il bagno come ogni giorno ma ha un malore improvviso, 65enne trovato morto in mare

Il corpo senza vita è stato avvistato da un passante. L’uomo, residente a Castro, faceva ogni giorno il bagno nella stessa zona.

Il ritrovamento nei pressi della scogliera

Dramma nella mattinata di oggi nella suggestiva località di Acquaviva, tra Castro e Tricase, dove è stato recuperato il corpo senza vita di un uomo a ridosso della scogliera. A notare il cadavere in acqua, vicino agli scogli affioranti, è stato un passante che ha immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale della Capitaneria di Porto di Otranto e i vigili del fuoco, che hanno effettuato il recupero del corpo.

La vittima era un 65enne residente a Castro

L’uomo è stato identificato come un 65enne residente a Castro, noto nella zona per la sua abitudine quotidiana di recarsi a fare il bagno proprio in quel tratto di costa. A riconoscerlo sono stati i familiari, avvisati subito dopo il ritrovamento.

Le cause del decesso non sono ancora note, ma si ipotizza un malore improvviso durante il bagno. Non risultano, al momento, segni di violenza. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica della tragedia.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, molto legata al 65enne scomparso.