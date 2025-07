Igor Protti annuncia la malattia: ““Ho uno sgraditissimo ospite ma ce la metterò tutta”

L’ex bomber di Livorno, Bari, Napoli e Lazio ha rivelato su Instagram di essere malato e pronto a lottare come in campo: “Grazie a tutti per l’affetto”.

Il messaggio di Igor Protti: “Ho uno sgraditissimo ospite”

Con un post pubblicato su Instagram, Igor Protti, ex attaccante simbolo del Livorno e protagonista in Serie A con Bari, Napoli e Lazio, ha comunicato di essere alle prese con una grave malattia. Lo ha fatto condividendo una foto dal letto di un ospedale, accompagnata da parole sincere e toccanti: “Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite”.

L’annuncio ha scosso tifosi e appassionati di calcio, ma l’ex attaccante ha subito chiarito il suo spirito combattivo: “Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese”.

Lo spirito combattivo dell’ex attaccante

“È una partita durissima – ha scritto Protti – so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre”. L’ex calciatore ha raccontato di affrontare questa sfida con lo stesso spirito che lo ha accompagnato nella sua lunga carriera sui campi di calcio. “E come sempre so di non essere solo, ho la mia grande e meravigliosa famiglia vicino a me anche se non tutti lo possono essere fisicamente. Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità, oggi sento anche la vicinanza di tutti gli amici e di tutte quelle persone che mi hanno seguito e voluto bene”.

I ringraziamenti e il saluto ai tifosi

Nel suo messaggio, Protti ha voluto ringraziare l’équipe medica che lo sta seguendo: “Ringrazio lo staff medico che mi ha preso in cura e che farà di tutto per aiutarmi in questa lotta”. Poi ha aggiunto una nota rivolta a tutti i suoi fan: “Mi scuso fin da ora se nei prossimi mesi non riuscirò a rispondere a tutti sia telefonicamente che qui su Instagram. Vi mando un forte ed enorme abbraccio”.

Un messaggio che ha commosso i tanti tifosi che hanno amato Igor Protti non solo per i gol e le giocate, ma anche per la sua umanità, la grinta e il profondo legame con le piazze in cui ha giocato.