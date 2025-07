Tragedia nei campi: donna travolta e uccisa dal trattore guidato dal marito

La vittima, 68 anni, è morta sul colpo dopo essere stata schiacciata da un rimorchio ribaltato. Inutili i soccorsi. Indagano i carabinieri.

Travolta dal rimorchio del trattore: morta una donna di 68 anni

Tragedia in campagna a Bellante, in provincia di Teramo, dove una donna di 68 anni è morta in seguito a un drammatico incidente agricolo. L’episodio è avvenuto due mattine fa in località Villa Penna, attorno alle ore 10. La vittima si trovava nei campi insieme al marito, 82 anni, alla guida di un trattore cingolato con agganciato un carro adibito al trasporto di cisterne d’acqua per l’irrigazione.

Per cause ancora in corso di accertamento, il rimorchio si è ribaltato lungo un pendio colpendo in pieno la donna, che è rimasta schiacciata sotto il veicolo agricolo. L’impatto è stato fatale: il decesso è avvenuto sul colpo.

Inutili i soccorsi: indagini in corso sulla dinamica

Il personale sanitario del 118 è intervenuto tempestivamente ma non ha potuto far altro che constatare la morte della 68enne. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Il corpo della donna è stato recuperato solo dopo l’autorizzazione del magistrato di turno. Presente anche il personale della Asl di Teramo, servizio di tutela della salute nei luoghi di lavoro, vista la natura agricola e domestica dell’attività. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati ai carabinieri della stazione locale.